開催：2026.4.30

会場：ロジャーズ・センター

結果：[ブルージェイズ] 8 - 1 [Rソックス]

MLBの試合が30日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとRソックスが対戦した。

ブルージェイズの先発投手はエリック・ラウアー、対するRソックスの先発投手はブラヤン・ベロで試合は開始した。

1回表、2番 ウィルソン・コントレラス 5球目を打ってレフトスタンドへのホームランでRソックス得点 TOR 0-1 BOS

3回裏、4番 岡本和真 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TOR 2-1 BOS、6番 ヨエンドリク・ピナンゴ 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TOR 3-1 BOS

4回裏、1番 アーニー・クレメント 3球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでブルージェイズ得点 TOR 5-1 BOS

5回裏、6番 ジョージ・スプリンガー 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TOR 6-1 BOS、7番 マイルズ・ストロー 4球目を打ってライトへの犠牲フライでブルージェイズ得点 TOR 7-1 BOS

8回裏、9番 ブランドン・バレンズエラ 6球目を打ってセンターへのホームランでブルージェイズ得点 TOR 8-1 BOS

試合は8対1でブルージェイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブルージェイズのブレイドン・フィッシャーで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はRソックスのブラヤン・ベロで、ここまで1勝4敗0S。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で4打数、1安打、2打点、打率は.224となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-30 06:46:11 更新