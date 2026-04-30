努力よりも大切にすべきことは何か？

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

努力をしても結果が出ない

努力を続けていても、なかなか結果が出ない。

そんな状態になり、誰かに相談するとこんなアドバイスを言われるかもしれない。

「気が散るものをできるだけ取り除け」

たしかに間違ってはいない。

実際、ある程度は効果もある人もいるだろう。

だが、長期的にみて、結果が出ることにつながるわけではない。

人生をうまく進めるために何をすべきなのか。

有害なアドバイスは捨てよう

最初にやるべきことは一つ。

“有害なアドバイス”を捨てることから始めよう。

有害なアドバイスを捨てよう。

「誰もが気が散ることに悩んでいる。だからこそできるだけ気を散らすものを取り除くために努力すべきだ」

この手の漠然としたアドバイスは多い。よかれと思ってそうアドバイスしてくる人もいるし、自分自身にこうしたアドバイスを言い聞かせることもある。 ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より

例えば、こんな風に有害なアドバイスを置き換えられるとなお良い。

＜アドバイス＞スケジュールを細かく決めて、絶対にそれを守る。

＜自分に合った形＞柔軟なルーティンをつくる。

→そのときの気分や達成したいことに合わせて、柔軟に時間を組み立てられるように1日を計画しよう。

＜アドバイス＞無駄な作業は一つ残らず取り除く。

＜自分に合った形＞やるべきことと、楽しいことのバランスをとる。

→やらないとダメなわけではないが、楽しく心の健康を保つのに役立つことを予定に入れておこう。

＜アドバイス＞空いた時間が1分でもあれば、生産性を上げるために使う。

＜自分に合った形＞何もしていない時間や休息を大切にする。

→仕事ややらなければならないことだけでなく、休息と余暇も大切にしよう。

――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より

努力しても結果が出ない。

「気が散るものを取り除け」などのハードルが高すぎるアドバイスは、

自分を苦しめるだけかもしれない。

だからまず、有害なアドバイスを捨てよう。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）