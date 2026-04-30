「想定外ではありましたが…」日本代表戦士とモデル妻の“同時報告”に反響！「わーん」「無事で何より」
フェイエノールトで活躍する日本代表FW上田綺世が４月29日、自身の公式SNSを更新。第一子誕生を報告した。
「ご報告です。新しい家族が増えました。命がけで出産を乗り越えてくれた妻、支えてくれている家族に心から感謝しています。妻と娘のためこれからより一層頑張ります。これからもよろしくお願いします」
また、妻でモデルの由布菜月さんも同じタイミングでこう投稿した。
「先日、第一子となる女の子を出産しました。母子ともに健康に過ごしています。想定外ではありましたが、計画帝王切開での出産となり、タイミングよく夫にも立ち会ってもらうことができました。臨月になってもなかなか回らず逆子ちゃんのままだったので、娘が夫に会いたくて、この日を選んできてくれたのかなと感じています」
「初めての出産でしたが、妹と夫に支えてもらい安心して迎えることができました。
忙しい中乗り換え続きで急いで帰国してくれた夫には感謝の気持ちでいっぱいです。
たくさんサポートしてくれてとても心強かった！ありがとう！お腹の中で過ごしたトツキトオカ、すくすく育ってくれて本当にありがとう」
おめでたい報告にフォロワーからは、祝福のコメントが続々と寄せられた。
「上田ベイビーおめでとう」
「絶対にかわいい」
「わーん」
「無事で何より！」
「幸せのおすそ分けありがとうございます！」
「ゆりかごセレブレーション、待ってま〜す」
「奇跡的なタイミング、娘ちゃん素敵すぎます」
父となった27歳ストライカーのさらなる活躍に期待が高まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】上田綺世のモデル妻と第一子の２ショット
「ご報告です。新しい家族が増えました。命がけで出産を乗り越えてくれた妻、支えてくれている家族に心から感謝しています。妻と娘のためこれからより一層頑張ります。これからもよろしくお願いします」
また、妻でモデルの由布菜月さんも同じタイミングでこう投稿した。
「先日、第一子となる女の子を出産しました。母子ともに健康に過ごしています。想定外ではありましたが、計画帝王切開での出産となり、タイミングよく夫にも立ち会ってもらうことができました。臨月になってもなかなか回らず逆子ちゃんのままだったので、娘が夫に会いたくて、この日を選んできてくれたのかなと感じています」
忙しい中乗り換え続きで急いで帰国してくれた夫には感謝の気持ちでいっぱいです。
たくさんサポートしてくれてとても心強かった！ありがとう！お腹の中で過ごしたトツキトオカ、すくすく育ってくれて本当にありがとう」
おめでたい報告にフォロワーからは、祝福のコメントが続々と寄せられた。
「上田ベイビーおめでとう」
「絶対にかわいい」
「わーん」
「無事で何より！」
「幸せのおすそ分けありがとうございます！」
「ゆりかごセレブレーション、待ってま〜す」
「奇跡的なタイミング、娘ちゃん素敵すぎます」
父となった27歳ストライカーのさらなる活躍に期待が高まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】上田綺世のモデル妻と第一子の２ショット