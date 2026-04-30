【ソウル＝仲川高志】韓国の人権団体「転換期正義ワーキンググループ」は２８日、北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）政権下で執行された処刑に関する報告書を公表した。

金正恩朝鮮労働党総書記が権力を受け継いだ２０１１年１２月から２４年１２月までの１３年間に、少なくとも１３６件の処刑が執行され、３５８人が殺害されたという。

報告書は、北朝鮮の５１の市・郡に住んでいた脱北者２６５人からの聞き取り調査結果と、北朝鮮情報専門サイト・デイリーＮＫなどの報道を分析してまとめた。公開・非公開が判明している処刑１２９件のうち、公開処刑は９４件で７割を超えた。処刑方法について情報がある１１１件のうち、１０７件が小銃や機関銃などによる銃殺だった。

処刑執行が確認されている１３６件と、死刑判決を受けたものの執行が判明していない８件を合わせた１４４件の罪状別では、「韓国の映画、ドラマ、音楽を視聴したり、流入させたりする行為など」が２９件（２０・１％）で最も多かった。北朝鮮では２０年に「反動思想文化排撃法」が制定され、韓国ドラマなどの視聴を禁じている。正恩氏の指示・方針への違反や、正恩氏や党への批判などの行為も２６件（１８・１％）あった。

同グループの申煕石（シンヒソク）法律分析官は「情報遮断でほとんど知られていない北朝鮮の処刑の実態を客観的に分析し、公表することで、国際的な議論を喚起したい」と訴えている。