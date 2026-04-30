◆ ボスラーと尾田の走塁判断にミス

中日が2−4でDeNAに敗れた。試合では走塁ミスが重なり、自らチャンスを手放す展開となった。29日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、解説陣がこうした走塁判断について言及した。

まず、4回の攻撃。相手投手の暴投により無死二塁・三塁とした場面。続く鵜飼航丞の三遊間へのゴロの間に三塁ランナーが生還したが、二塁ランナーのボスラーは三塁へ進塁せず。ここで高木豊氏は三塁手が前に出ていたことに注目し、「三塁ベースがガラ空きだったのに進塁していない。ここで進塁しておけば京田のファインプレーがあったとしても1点は取れた」と振り返った。

さらに9回の攻撃では、2点を追う一死一・三塁の場面で、同点のランナーの尾田剛樹が二盗を試みたが失敗に終わった。「走るなとは言わないが、捕手があれだけ外していたら（盗塁は）見送るべきだった」と指摘した。一方で片岡篤史氏は「尾田は勝敗を分けるプレーが目立つが、後ろ向きになるのではなく乗り越えてほしい。二軍ではリーディングヒッターですから、がんばってほしい」とエールを送った。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』