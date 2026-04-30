森愁斗、映画初主演 ライフセーバーを目指す『ウォーターガーディアンズ』公開決定 ネクストブレイク候補が大集合
ダンス＆ボーカルグループ・BUDDiiSの森愁斗が映画初主演を務める『ウォーターガーディアンズ』が、今夏に公開されることが発表された。あわせて、メインキャスト、特報映像、キャストコメントが一挙解禁された。
本作は、ライフセーバーを目指す若者たちのひと夏を描く青春ストーリー。友情、恋、そして夢に向かって突き進む姿を描いた、王道かつフレッシュなサマームービーだ。
【動画】映画『ウォーターガーディアンズ』特報
主演の森が演じるのは、隙あらば女性にアプローチするプレイボーイ気質の青年・服部海翔。所属するグループではリードボーカル・ダンサーとして活躍しながら、俳優としても注目を集める森は、「初主演ということもあり大きなプレッシャーを感じておりましたが、海翔の人間味や仲間たちと共に成長していく過程、
そしてライフセーバーという素晴らしい夢を追いかける若者たちの姿を、映像を通して表現できたのではないかと思っております」と手応えをにじませている。
■ネクストブレイク必至の若手キャストが集結
海翔が憧れを抱くライフセーバーの女性講師・弓長璃子役に田辺桃子。海翔に何かと突っかかり対抗意識を燃やすライバル系イケメン・上野颯真役に椿泰我（IMP.）。海翔の一番の親友で気弱なオタク気質イケメン・秋山郎樹役に小西詠斗が出演。
明るい筋肉関西弁イケメン・相良雄登役に砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）。冷静沈着なクールイケメン・賀茂未来役に小泉光咲（原因は自分にある。）。仲良し5人組の最年少で年下犬系イケメン・櫻井陽人役に長野蒼大（VOKSY DAYS）と、事務所の垣根を越えた若手イケメンキャストが集結。2026年夏ならではのフレッシュな顔ぶれがそろった。
解禁された特報映像では、「夏！海！青春！」という印象的な言葉とともに、海辺で過ごす彼らの輝く瞬間が切り取られている。ただ楽しく日々を過ごしていた若者たちが、ライフセーバーになるという目標を得て、人生で初めて本気になれるものを見つけていく展開を予感させる内容となっている。
映画『ウォーターボーイズ』や『ROOKIES -卒業-』『チア男子!!』といった、若者たちの情熱と成長を描いた青春映画の系譜を受け継ぐ本作。今しか見られないキャストの組み合わせと、ひと夏のきらめきを詰め込んだ作品として、続報にも期待が高まる。
■森愁斗（BUDDiiS）（服部海翔役）のコメント
服部海翔を演じさせていただきました、森愁斗です。
僕が演じた海翔は、プレイボーイでチャラい一面を持つ男の子なのですが、
郎樹をはじめとした仲間たちと何気ないきっかけでライフセーバーに出会い、その魅力や素晴らしさに気付かされていきます。
初主演ということもあり大きなプレッシャーを感じておりましたが、海翔の人間味や仲間たちと共に成長していく過程、そしてライフセーバーという素晴らしい夢を追いかける若者たちの姿を、映像を通して表現できたのではないかと思っております。
ウォーターガーディアンズで、この夏がよりアツく、そして最高の夏になれば嬉しいです！ぜひ劇場にてお待ちしております。
■田辺桃子（弓長璃子役）のコメント
海水浴場でいつも見守ってくれているライフセーバーの皆さんが、どのような志と技術を磨いているのか間近で学ぶことができてうれしかったですし、何よりめちゃくちゃかっこいい！性別・年齢バラバラでも常に最善を考えながら行動する姿勢に何度も心が震えました。
海翔たちの誰1人として欠けることなく、『全員で』乗り越える姿をスクリーンでぜひ応援してください。
■椿泰我（IMP.）（上野颯真役）のコメント
上野颯真を演じさせて頂きました。IMP.の椿泰我です。
ライフセーバーは、「海やプールなどで水難事故等が起こった時に助けてくれる存在」という認識が皆さんの中にあると思います。
僕ももちろん同じ考えでした。
しかし、ウォーターガーディアンズという作品のお話を頂き、講習に参加してさまざまな事を学んでいく中で、自然という制御不能で未知の世界での対応力。命と向き合うことの難しさを知りました。
ライフセーバーという言葉を知っていても、何を掲げ何をしているか説明できる人は少ない。と、監督に言われた時にハッとしたのを鮮明に覚えています。
その世界が充分に伝わり、存分に魅力が詰まった作品となっていると思います！
観ていただく皆さまの心を動かせるように全力で挑まさせていただきました！劇場でお待ちしてます！
■小西詠斗（秋山郎樹役）のコメント
秋山郎樹役を演じさせていただきました、小西詠斗です。
弱気でオタク気質で、とても愛くるしいキャラクターです。
自由にお芝居をさせていただき、演じていてとにかく楽しかったです。
こんなに海で泳いだのは学生ぶりでした！共演者の皆さんと熱い夏の海を必死に生きました。
迫力のある海でのシーンはもちろん、熱い友情や恋も存分に楽しんでいただける作品になっていると思います。
この映画と共に、皆さんの夏が最高なものになるとうれしいです。
公開をぜひ楽しみにお待ちください！
■砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）（相良雄登役）のコメント
『ウォーターガーディアンズ』で相良雄登役を演じさせていただきました。砂田将宏です。
夏と海が大好きな僕にはぴったりな内容の作品でした。
僕が演じた雄登は明るい筋肉関西弁イケメンキャラなので、ほぼそのままの僕でした。笑
イケメン以外の部分ですよ。。。
青春をまた味わえることができた、色んな意味で熱い作品でした。
公開をお楽しみに！
■小泉光咲（原因は自分にある。）（賀茂未来役）のコメント
賀茂未来役の小泉光咲です。
クールなインテリキャラという役所なので、他の共演者の方々とのギャップを楽しんでもらえるのではないかなと思います。
ライフセーバーの資格をとるために頑張る姿を見て友情、そして青春を感じられる作品になってるのでぜひ劇場でお楽しみください！
■長野蒼大（VOKSY DAYS）（櫻井陽人役）のコメント
櫻井陽人役の長野蒼大です。
陽人はいつもイケてる先輩について行くような少し背伸びをしているかわいらしいキャラクターです。
今までの人生ではあまり触れたことがなかった"ライフセービング"が題材となっていて、自分にとってもこの作品が新たな一歩となりました。
何かを目指して熱中する大切さや友情、愛情を感じる事ができる作品となっています。ぜひ劇場に足を運んでください！
本作は、ライフセーバーを目指す若者たちのひと夏を描く青春ストーリー。友情、恋、そして夢に向かって突き進む姿を描いた、王道かつフレッシュなサマームービーだ。
【動画】映画『ウォーターガーディアンズ』特報
主演の森が演じるのは、隙あらば女性にアプローチするプレイボーイ気質の青年・服部海翔。所属するグループではリードボーカル・ダンサーとして活躍しながら、俳優としても注目を集める森は、「初主演ということもあり大きなプレッシャーを感じておりましたが、海翔の人間味や仲間たちと共に成長していく過程、
そしてライフセーバーという素晴らしい夢を追いかける若者たちの姿を、映像を通して表現できたのではないかと思っております」と手応えをにじませている。
海翔が憧れを抱くライフセーバーの女性講師・弓長璃子役に田辺桃子。海翔に何かと突っかかり対抗意識を燃やすライバル系イケメン・上野颯真役に椿泰我（IMP.）。海翔の一番の親友で気弱なオタク気質イケメン・秋山郎樹役に小西詠斗が出演。
明るい筋肉関西弁イケメン・相良雄登役に砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）。冷静沈着なクールイケメン・賀茂未来役に小泉光咲（原因は自分にある。）。仲良し5人組の最年少で年下犬系イケメン・櫻井陽人役に長野蒼大（VOKSY DAYS）と、事務所の垣根を越えた若手イケメンキャストが集結。2026年夏ならではのフレッシュな顔ぶれがそろった。
解禁された特報映像では、「夏！海！青春！」という印象的な言葉とともに、海辺で過ごす彼らの輝く瞬間が切り取られている。ただ楽しく日々を過ごしていた若者たちが、ライフセーバーになるという目標を得て、人生で初めて本気になれるものを見つけていく展開を予感させる内容となっている。
映画『ウォーターボーイズ』や『ROOKIES -卒業-』『チア男子!!』といった、若者たちの情熱と成長を描いた青春映画の系譜を受け継ぐ本作。今しか見られないキャストの組み合わせと、ひと夏のきらめきを詰め込んだ作品として、続報にも期待が高まる。
■森愁斗（BUDDiiS）（服部海翔役）のコメント
服部海翔を演じさせていただきました、森愁斗です。
僕が演じた海翔は、プレイボーイでチャラい一面を持つ男の子なのですが、
郎樹をはじめとした仲間たちと何気ないきっかけでライフセーバーに出会い、その魅力や素晴らしさに気付かされていきます。
初主演ということもあり大きなプレッシャーを感じておりましたが、海翔の人間味や仲間たちと共に成長していく過程、そしてライフセーバーという素晴らしい夢を追いかける若者たちの姿を、映像を通して表現できたのではないかと思っております。
ウォーターガーディアンズで、この夏がよりアツく、そして最高の夏になれば嬉しいです！ぜひ劇場にてお待ちしております。
■田辺桃子（弓長璃子役）のコメント
海水浴場でいつも見守ってくれているライフセーバーの皆さんが、どのような志と技術を磨いているのか間近で学ぶことができてうれしかったですし、何よりめちゃくちゃかっこいい！性別・年齢バラバラでも常に最善を考えながら行動する姿勢に何度も心が震えました。
海翔たちの誰1人として欠けることなく、『全員で』乗り越える姿をスクリーンでぜひ応援してください。
■椿泰我（IMP.）（上野颯真役）のコメント
上野颯真を演じさせて頂きました。IMP.の椿泰我です。
ライフセーバーは、「海やプールなどで水難事故等が起こった時に助けてくれる存在」という認識が皆さんの中にあると思います。
僕ももちろん同じ考えでした。
しかし、ウォーターガーディアンズという作品のお話を頂き、講習に参加してさまざまな事を学んでいく中で、自然という制御不能で未知の世界での対応力。命と向き合うことの難しさを知りました。
ライフセーバーという言葉を知っていても、何を掲げ何をしているか説明できる人は少ない。と、監督に言われた時にハッとしたのを鮮明に覚えています。
その世界が充分に伝わり、存分に魅力が詰まった作品となっていると思います！
観ていただく皆さまの心を動かせるように全力で挑まさせていただきました！劇場でお待ちしてます！
■小西詠斗（秋山郎樹役）のコメント
秋山郎樹役を演じさせていただきました、小西詠斗です。
弱気でオタク気質で、とても愛くるしいキャラクターです。
自由にお芝居をさせていただき、演じていてとにかく楽しかったです。
こんなに海で泳いだのは学生ぶりでした！共演者の皆さんと熱い夏の海を必死に生きました。
迫力のある海でのシーンはもちろん、熱い友情や恋も存分に楽しんでいただける作品になっていると思います。
この映画と共に、皆さんの夏が最高なものになるとうれしいです。
公開をぜひ楽しみにお待ちください！
■砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）（相良雄登役）のコメント
『ウォーターガーディアンズ』で相良雄登役を演じさせていただきました。砂田将宏です。
夏と海が大好きな僕にはぴったりな内容の作品でした。
僕が演じた雄登は明るい筋肉関西弁イケメンキャラなので、ほぼそのままの僕でした。笑
イケメン以外の部分ですよ。。。
青春をまた味わえることができた、色んな意味で熱い作品でした。
公開をお楽しみに！
■小泉光咲（原因は自分にある。）（賀茂未来役）のコメント
賀茂未来役の小泉光咲です。
クールなインテリキャラという役所なので、他の共演者の方々とのギャップを楽しんでもらえるのではないかなと思います。
ライフセーバーの資格をとるために頑張る姿を見て友情、そして青春を感じられる作品になってるのでぜひ劇場でお楽しみください！
■長野蒼大（VOKSY DAYS）（櫻井陽人役）のコメント
櫻井陽人役の長野蒼大です。
陽人はいつもイケてる先輩について行くような少し背伸びをしているかわいらしいキャラクターです。
今までの人生ではあまり触れたことがなかった"ライフセービング"が題材となっていて、自分にとってもこの作品が新たな一歩となりました。
何かを目指して熱中する大切さや友情、愛情を感じる事ができる作品となっています。ぜひ劇場に足を運んでください！