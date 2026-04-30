【トロント（カナダ）＝平沢祐】米大リーグは２９日、各地で行われ、ブルージェイズの岡本和真は、吉田正尚が所属するレッドソックス戦に４番三塁で出場し、三回に逆転２点適時打を放って８―１の勝利に貢献した。

吉田は出番がなかった。

ブルージェイズの岡本が２試合続けてヒーローになった。

１点を追う三回、二死満塁で打席へ。２ボールから外寄り低めのシンカーを捉えると、鋭い打球が左前で弾み、逆転の２点適時打となった。沸き立つベンチに向けて、岡本は右手を振って応えた。

先制打を放った前日はナイターで、この日の試合は午後３時過ぎの開始だった。岡本は全体練習が始まる前、同僚のシュナイダーと２人でグラウンドに出て、黙々とフリー打撃に取り組んでいた。地道な努力が実を結んでいる。

開幕して１か月余り。対戦相手のチームに日本人選手がいることも珍しくない。「日本で見ていた人、（一緒に）やったことのある人たちと、ここ（大リーグ）でできるのはうれしい」と岡本。今カードでぶつかったレッドソックスにはメジャー４年目の吉田がいる。日本代表「侍ジャパン」のチームメートであり、尊敬する先輩の前で、頼もしい姿を見せた。