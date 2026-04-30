◇プロ野球セ・リーグ 巨人4-2広島(29日、東京ドーム)

巨人の竹丸和幸投手が6回2失点で今季4勝目をマーク。苦しんだ5回を乗り越えて6イニングを投げたことに解説の江川卓さんも称賛しました。

4-0の5回、2アウトから四球を出すと、持丸泰輝選手にタイムリー二塁打を献上。さらに暴投でランナーを3塁に進められ、モンテロ選手のタイムリーで2点差に詰められます。なおも安打と四球で満塁へ。それでも阿部慎之助監督は続投を決断。竹丸投手は小園海斗選手を内野ゴロでピンチを切り抜けました。

江川さんは、「5回の満塁で阿部監督が(交代を)我慢したところが勝利につながった」と言及。

「代えたくなるようなへばり方だった。あのあと1イニング投げましたから。5回を踏ん張って、6回を投げたのは大きな自信になる」と話し、9連戦の中で1イニングでも多く投げる姿を評価しました。

竹丸投手はこれでリーグトップタイの4勝目。阿部監督は、「序盤はよかったんですけれど、2まわり目は相手も対策練ってボールをしぼってきた。あそこでいっぱいいっぱいだなって。それでも(5回は)自分でしのいで帰ってきたのでナイスピッチングだった」とねぎらいました。