足掛け40年にも渡る長期間プロジェクト

国土交通省 長岡事務所は、2026年4月1日に国道289号「八十里越（はちじゅうりごえ）」道路工事レポート（2026年2月のレポート）を公開しました。

新潟県と福島県を結ぶ国道289号には、長らく自動車が通行できない「点線国道」と呼ばれる19.1kmの区間が存在します。ここは八十里越と呼ばれる難所で、同通行不能区間を解消するための新ルート建設事業が進められており、その開通が現実味を帯びてきました。

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八十里越は、新潟県三条市から魚沼市を経由して福島県只見町へと至る街道です。その名の由来は、約8里（約31.4km）の道のりでありながら、1000mから1500m級の山々が連なる険しい山岳地帯を越えるため、1里進むのに10里分に相当するほどの苦労を伴うことから「八十里越」と呼ばれるようになったと伝えられています（諸説あります）。

かつて、この道は越後（新潟）と会津（福島）を結ぶ重要な交易路として、両地域の発展に大きく寄与していました。しかし、鉄道網や自動車交通が発達し、新たな道路ネットワークが整備されるにつれて、その役割は徐々に失われていきました。さらに、雪崩や土砂崩れによる通行止めが頻発したこともあり、一時は「獣道」と評されるほどに荒廃し、現在も国道でありながら自動車が一切通れない通行不能区間となっています。

この分断された区間を解消するため、1986年度に国、新潟県、福島県が連携し、新たなルートを建設する事業が開始されました。新ルートは11か所のトンネルと10か所の橋梁で構成され、総延長は約20.8kmに及びます。このうち、国が約11.8km、福島県が約7.8km、新潟県が約1.2kmの区間の工事をそれぞれ担当しています。

国土交通省 長岡国道事務所公開したレポートによれば、工事は着実に進んでいます。2024年末の時点で、国が管轄する主要な橋梁やトンネルの工事は概ね完了しており、一部の防雪設備を除いてコンクリート舗装も完了しているとのことです。開通時期については、2027年の夏頃を目処に暫定開通させる方針で工事が進められています。

なお、福島県施工区間の延長約7.8km（防雪設備9号スノーシェッド／木ノ根沢橋付近から（仮）入叶津橋）には、暫定開通後にも追加の雪崩対策が必要となる区間があるため、一部現道を活用した開通となり、冬期間は通行止めとなります。

また、暫定開通後、福島県施工区間の工事が完了次第、冬期間も含めた通年の全線開通となる予定で、その時期についても精査が進められています。

現在、この通行不能区間19.1kmを避けるためには、国道252号や関越自動車道・磐越自動車道を経由する大幅な迂回が不可欠です。特に、この地域は豪雪地帯であるため、冬季には雪による通行止めや交通規制が発生し、地域間のアクセスが著しく低下するという課題を抱えていました。

新ルートが開通すれば、三条市と只見町の間の所要時間は、現在の157分から78分も短縮されると試算されています。

これにより、両地域の交流が活性化するだけでなく、日常生活の利便性向上や、災害時・救急医療といった緊急輸送体制の強化にもつながることが大いに期待されています。

八十里越の開通目処に対し、ネット上やSNSでは「生きているうちに開通するとは思わなかった」「永遠の未完成道路だと思っていた」といった、半ば伝説化していた事業が現実になることへの驚きが広がっています。

また、これまで只見から新潟市方面へ向かう際に必要だった大規模な迂回（六十里越や磐越道経由）が解消されるため、「物流トラックの負担が減る」「新潟と南会津が急激に近くなる」といった期待の声やトンネル主体の新ルートによって「冬の分断が解消されること」を重視する意見、「新潟の寺泊で魚を食べて、福島の只見で紅葉を見るルートができる」といった、広域観光の活発化を予想する声

一方、「あの『酷道』の雰囲気がなくなるのは少し寂しい」といったマニアックな視点や、あまりに便利な近道ができることで、既存の観光ルート（六十里越経由など）が廃れてしまわないか、あるいは交通量増加による静かな町への影響を懸念する冷静な意見も見られました。