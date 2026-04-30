トランプ大統領がプーチン大統領と電話会談　ウクライナとの一時的な停戦を提案

アメリカのトランプ大統領は29日、ロシアのプーチン大統領と電話で会談し、ウクライナとの一時的な停戦を提案したと明かしました。

トランプ大統領：

（プーチン大統領に）一時的な停戦を提案した。彼は応じるかもしれない。それに関する何かを発表するかもしれない。

トランプ大統領はホワイトハウスで記者団に対し、プーチン大統領との電話会談でウクライナとの一時的な停戦を提案したと明かしました。

そのうえで、戦闘の終結に向けて「比較的早く解決策が見つかると考えている。プーチン氏も解決策を望んでいると断言できる」と語りました。

両首脳は、イラン情勢についても意見を交わし、プーチン氏から「イランのウラン濃縮問題に関与したい」と要請があったもののトランプ氏は「ウクライナとの戦闘終結に協力してほしい」と伝えたとしています。

一方、トランプ氏は、記者団から「どちらが先に戦闘が終結すると思うか」との問いに対し、「興味深い質問だ。どちらの戦争が先に終わるかわからない。おそらく同じようなタイムラインにあるのではないかと思う。ウクライナは軍事的には敗北していると考えている」と語りました。