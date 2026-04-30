先制許したアトレティコ、攻勢の後半に追いつくも逆転ならず…タイスコアでアーセナルホームのCL準決勝第2戦へ

先制許したアトレティコ、攻勢の後半に追いつくも逆転ならず…タイスコアでアーセナルホームのCL準決勝第2戦へ