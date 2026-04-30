先制許したアトレティコ、攻勢の後半に追いつくも逆転ならず…タイスコアでアーセナルホームのCL準決勝第2戦へ
[4.29 欧州CL準決勝第1戦 アトレティコ 1-1 アーセナル]
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は29日に準決勝第1戦のアトレティコ・マドリー(スペイン)対アーセナル(イングランド)を開催した。前半にアーセナルが先制したものの、後半に主導権を握ったアトレティコが追いつく展開。守勢に回ったアーセナルはなんとか逆転を許さず、1-1のタイスコアでホームの第2戦を迎えることになった。
アトレティコは前半14分、FWフリアン・アルバレスが左サイドからのパスをペナルティエリア手前で収めると、相手にプレスを受けながらも粘って右足強烈ミドル。これはGKダビド・ラヤに阻まれた。対するアーセナルは同30分に敵陣で相手のビルドアップをはめて速攻を展開し、FWノニ・マドゥエケがミドルレンジから左足を振ったが枠の左に外れた。
スコアレスで迎えた前半42分、アルバレスが頭で中盤に戻したボールがズレてアーセナルのショートカウンターがスタート。MFマルティン・スビメンディがMFマルティン・ウーデゴーアとのワンツーで前進してペナルティエリア内にパスを出すと、FWビクトル・ギェケレシュがDFダビド・ハンツコに倒されてPKを獲得した。アーセナルはこのチャンスでギェケレシュが自らゴールネットを揺らし、1点リードで前半を終了した。
追いかけるアトレティコは後半8分、GKヤン・オブラクのロングボールをFWアントワーヌ・グリーズマンが落とし、走り込んだアルバレスが中央を持ち運んで数的不利ながらも勢いを持って攻撃。中央左のMFアデモラ・ルックマンに渡すとルックマンがペナルティエリア内から左足を振ったがGKラヤの正面に飛んだ。さらにこぼれ球をグリーズマンが2本連続でシュートしたが、スビメンディとDFベン・ホワイトにブロックされた。
それでもアトレティコはこのプレーから連続でCKを得ると、2本目でDFマルコス・ジョレンテがシュートしたボールがホワイトの手に当たった。VARの介入を経てPKが与えられ、アルバレスがゴール左に突き刺して後半11分に追いついた。
アトレティコは攻勢を続けていき、後半18分にはDFマッテオ・ルッジェーリのグラウンダークロスからルックマンを経由してグリーズマンがシュートし、クロスバーに当たる決定機を作った。同14分にはアルバレスが左CKを直接狙ったがGK。なおも同20分、グリーズマンのクロスをハンツコがフリックするとルックマンがファーサイドで合わせたシュートは枠の上に飛んだ。
流れが悪いアーセナルは後半23分にFWガブリエル・ジェズス、MFブカヨ・サカ、MFレアンドロ・トロサールを一気に投入して前線3枚を総入れ替えした。ただ依然としてアトレティコペース。同29分にグリーズマンがアルバレスに縦パスを差し込むと、最後は敵陣エリア内で競り勝ったルックマンがシュートを放つもGKの正面に飛んだ。
ただアトレティコは後半32分、相手選手との接触で左足首を痛めたアルバレスがMFアレックス・バエナとの交代を余儀なくされた。すると同33分、サカのパスを受けたMFエベレチ・エゼがハンツコのファウルを誘ってアーセナルに再びPKが与えられた。だが、VARの介入で主審が映像を確認した結果、ノーファウルに判定が覆った。
もっともアーセナルはPK取り消し後からゴールに迫るシーンが続き、DFクリスティアン・モスケラやMFデクラン・ライスにシュートシーンが訪れたが勝ち越し点は生まれない。対するアトレティコも後半45+4分にハンツコのボール奪取からMFナウエル・モリーナの強烈ミドルで逆転を狙ったが枠は捉えられず、1-1で第1戦を終了した。
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は29日に準決勝第1戦のアトレティコ・マドリー(スペイン)対アーセナル(イングランド)を開催した。前半にアーセナルが先制したものの、後半に主導権を握ったアトレティコが追いつく展開。守勢に回ったアーセナルはなんとか逆転を許さず、1-1のタイスコアでホームの第2戦を迎えることになった。
スコアレスで迎えた前半42分、アルバレスが頭で中盤に戻したボールがズレてアーセナルのショートカウンターがスタート。MFマルティン・スビメンディがMFマルティン・ウーデゴーアとのワンツーで前進してペナルティエリア内にパスを出すと、FWビクトル・ギェケレシュがDFダビド・ハンツコに倒されてPKを獲得した。アーセナルはこのチャンスでギェケレシュが自らゴールネットを揺らし、1点リードで前半を終了した。
追いかけるアトレティコは後半8分、GKヤン・オブラクのロングボールをFWアントワーヌ・グリーズマンが落とし、走り込んだアルバレスが中央を持ち運んで数的不利ながらも勢いを持って攻撃。中央左のMFアデモラ・ルックマンに渡すとルックマンがペナルティエリア内から左足を振ったがGKラヤの正面に飛んだ。さらにこぼれ球をグリーズマンが2本連続でシュートしたが、スビメンディとDFベン・ホワイトにブロックされた。
それでもアトレティコはこのプレーから連続でCKを得ると、2本目でDFマルコス・ジョレンテがシュートしたボールがホワイトの手に当たった。VARの介入を経てPKが与えられ、アルバレスがゴール左に突き刺して後半11分に追いついた。
アトレティコは攻勢を続けていき、後半18分にはDFマッテオ・ルッジェーリのグラウンダークロスからルックマンを経由してグリーズマンがシュートし、クロスバーに当たる決定機を作った。同14分にはアルバレスが左CKを直接狙ったがGK。なおも同20分、グリーズマンのクロスをハンツコがフリックするとルックマンがファーサイドで合わせたシュートは枠の上に飛んだ。
流れが悪いアーセナルは後半23分にFWガブリエル・ジェズス、MFブカヨ・サカ、MFレアンドロ・トロサールを一気に投入して前線3枚を総入れ替えした。ただ依然としてアトレティコペース。同29分にグリーズマンがアルバレスに縦パスを差し込むと、最後は敵陣エリア内で競り勝ったルックマンがシュートを放つもGKの正面に飛んだ。
ただアトレティコは後半32分、相手選手との接触で左足首を痛めたアルバレスがMFアレックス・バエナとの交代を余儀なくされた。すると同33分、サカのパスを受けたMFエベレチ・エゼがハンツコのファウルを誘ってアーセナルに再びPKが与えられた。だが、VARの介入で主審が映像を確認した結果、ノーファウルに判定が覆った。
もっともアーセナルはPK取り消し後からゴールに迫るシーンが続き、DFクリスティアン・モスケラやMFデクラン・ライスにシュートシーンが訪れたが勝ち越し点は生まれない。対するアトレティコも後半45+4分にハンツコのボール奪取からMFナウエル・モリーナの強烈ミドルで逆転を狙ったが枠は捉えられず、1-1で第1戦を終了した。