UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージ準決勝 アトレチコ・マドリードとアーセナルの第1戦が、4月30日04:00にエスタディオ・メトロポリターノにて行われた。

アトレチコ・マドリードはフリアン・アルバレス（FW）、アントワヌ・グリーズマン（MF）、アデモラ・ルックマン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアーセナルはガブリエル・マルチネリ（FW）、ビクトル・ギェケレシュ（FW）、チュクノンソー・マドゥエケ（FW）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。44分に試合が動く。アーセナルのビクトル・ギェケレシュ（FW）がPKを決めてアーセナルが先制。

ここで前半が終了。0-1とアーセナルがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、アトレチコ・マドリードが選手交代を行う。ジュリアーノ・シメオネ（FW）からロビン・ルノルマン（DF）に交代した。

56分アトレチコ・マドリードが同点に追いつく。フリアン・アルバレス（FW）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。1-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、アトレチコ・マドリードは78分にダビド・ハンツコ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-30 06:10:16 更新