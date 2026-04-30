北海道苫前町で捕獲されたのは、体重300キロを超えるヒグマです。地元の猟友会は、冬眠明けのクマとしては“大きすぎる”と驚いています。29日は、クマについて研究を続けている、岩手大学農学部の山内貴義准教授にお話をうかがいます。

■鋭い爪と牙… “クマ被害対策”どこが担う？

本州に出没するツキノワグマ、大きさは最大でおよそ150センチ、重さが最大120キロほどだということです。

――山内准教授が出会った中で、一番大きいクマはどれぐらいですか？

山内貴義准教授

「150センチぐらいで、120キロあった。去年、岩手大学のすぐそばのリンゴ園で捕獲されたものが一番だったと思います」

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――そして今、テーブルの横に置かれているものは何でしょうか？

山内貴義准教授

「これは、本物のツキノワグマの右の前足です」

――右前足。爪が鋭いですね。もうひとつ、牙のようなものがありますが。

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山内貴義准教授

「あとは、こちらは本物の牙（歯）ですね。3歳半ぐらいのクマの歯です」

――山内准教授はどうして、クマの研究を始めようと思ったんですか？

山内貴義准教授

「もともと、シカの研究を長年やっていたんですが、岩手県に赴任して、そこでクマを研究しなくてはいけないと上司からも言われ、自分からもやらなくちゃまずいなということで始めました」

――どれくらい、クマの研究をされているんですか？

山内貴義准教授

「もう20年以上、実際にはやっています」

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山内准教授が一つ困っていることが、官公庁がバラバラの対応をしているんじゃないかということなんです。

まず、頭数管理をするのは環境省。そして、住民を守るために電気柵などを作る、設置するということは農林水産省。そして、森林管理が林野庁。さらに、河川管理などが国土交通省ということです。

――4つの省庁が担当しているということになりますが、何かデメリットがあるんでしょうか。

山内貴義准教授

「基本的には環境省が音頭をとってこれらの対策をするんですが、やはり省庁が違うということで、よくいわれている縦割り行政じゃないですけれども。やっぱりなかなか連携がうまくいかない間に、クマがどんどん、街中に出て被害を出したりしているってこともあります」

――つまりスピード感がなかなかうまく保てないと。

山内貴義准教授

「そうですね」

――例えば秋田県で見つかったクマが、岩手県に入っていってしまった場合、どのように対応するんですか。

山内貴義准教授

「基本的にはクマの対策は各都道府県に計画を立てて、何頭捕獲するとか、といった対策をしているんですけども、どうしても県境をまたいでしまうと、なかなか連携がとれないというのはあります。ただ、クマはそういった行政界は関係なしに行ったり来たりするので、やっぱりちょっと迅速な対策が遅れてしまうというのはあります」

■冬眠から目覚めたクマ 住民は何に気をつけて生活したらいい？

――山内准教授は実際にはクマの研究、どういうことを普段されているんですか。

山内貴義准教授

「学生と一緒にクマの生息状況、いわゆる生息数をメインに、そういった手法をいろいろ開発していました」

――岩手県にはどれぐらいクマが生息しているんですか。

山内貴義准教授

「岩手県の場合は、大体、4000頭弱ぐらい」

――4000頭？

山内貴義准教授

「ええ、4000頭弱ぐらい、いるといわれています」

――人口でいうと4000人の街って結構あると思いますけど、それぐらい山の中にいると。

山内貴義准教授

「そうですね」

――その県内にいる4000頭のクマが、もう目覚め始めるタイミングですか、今。

山内貴義准教授

「今もう完全に目覚めていると思います」

――じゃあもう4000頭すべてが目覚めている。

山内貴義准教授

「目覚めていると思います」

――今何をしていますか。

山内貴義准教授

「ちょうど冬眠明けで、もうお腹をすかせて、エサをこれから探そうとしているところ。冬眠明け非常にガリガリに痩せた状態で穴から出てくるので、エサを一生懸命探す。主に山菜とかの草を今食べている状態になっています」

――体重300キロのヒグマが出たというところもありましたが、冬眠明けにしては300キロって重いと思うんですが、何か原因はあるんでしょうか。

山内貴義准教授

「基本的にはガリガリに痩せて出てくるので、おそらく早めに冬眠明けして、人間依存の何かエサを食べていたんだと思います。短期間で何か食べていて、しまっていたリンゴか、もしくは家畜のエサがちょっと疑われるんですけども。そういった栄養価の高いものを短期間で食べてしまって、急に太ったんじゃないかなっていうふうにはちょっと想像はしていました」

――じゃあもう岩手県内だけで4000頭いるクマが、このあと、市街地に出てくると思って生活していた方がいいでしょうか。

山内貴義准教授

「ほとんどのクマは基本的には山にいます。その中の一部の個体群が人里にかなり依存してしまって、そして、その中のさらに一部がやっぱり街中に徘徊してしまうっていうのがあるので。だからこう、クマもいろんなタイプが一応いるっていうことにはなっています」

――岩手県内でも都市部にクマが出没していますけれども、住民の皆さんは何に気をつけて生活したらいいでしょうか。

山内貴義准教授

「もう今の状況であれば、街中にいてもクマに遭遇する機会っていうのは非常に多くなっています。なので、常に頭の隅にクマのことを考えながら、そして、行政が今リアルタイムで出没情報というものを出していますので、まずはそういった情報をよく見て、自分が今いるところが安全なのかどうかっていうのをまず確認してもらいたいなと思っています」

――今ゴールデンウイーク期間中ですから、帰省されている方も観光されている方もいらっしゃると思いますけれども、そうすると地域のことがよくわからない。そういう皆さんはどう対応したらいいでしょうか。

山内貴義准教授

「まず観光などで外に出かけたときには、イベント会場とか、そういったところでも今、クマ対策をしていますので、まずはそういった関係者の指示にしっかり従うということと、あとは山に入る際には、やっぱりクマの生息地に入るということなので、万全な装備をして入山してもらいたいなというふうに思っています」

――岩手大学農学部の山内貴義准教授にお話をうかがいました。