格闘技イベント「ONE SAMURAI 1」

格闘技イベント「ONE SAMURAI 1」が29日に東京・有明アリーナで開催された。メインイベントではONEフライ級キックボクシング暫定世界タイトル戦で武尊（team VASILEUS）とロッタン・ジットムアンノン（タイ）が再戦。これが引退試合となる武尊が5回KO勝ちし、リベンジを果たした。試合後、リング上で見られた敬意の光景が話題になっている。

歓喜の涙を流した直後だった。武尊とロッタンがお互いに膝をつき、お辞儀し合っていた。ロッタンは武尊の手を取り、祝福するかのように会場に手を振った。ただその後は悔しさが溢れてきたのか、ロープにもたれかかり落胆していた。

アジア最大の格闘技団体「ONEチャンピオンシップ」公式Xは実際の映像を公開。武尊を称えたロッタンの行動にネット上のファンから「ロッタン。。好きになっちゃう」「ロッタン選手も最高だよ」「勝った武尊さんもすごいけど、ロッタンさんあんた漢だよ」「これぞ格闘技」など、感激のコメントが書き込まれていた。



（THE ANSWER編集部）