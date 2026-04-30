ファーム・リーグ

プロ野球2軍、ファーム・リーグのDeNA―日本ハム戦が29日に行われ、日本ハムの柴田獅子投手が2回に右中間への今季2号ソロを放った。打のポテンシャルも無限大と期待される“未来の大谷翔平”が、特大の一発でファンを沸かせている。

柴田は「5番・投手兼DH」の二刀流で先発出場。0-1のビハインドで迎えた2回だった。DeNA小園の3球目を捉えると、打球は凄まじい打球音とともに右翼席へ。右翼手が早々と諦め場外へと消えていく特大アーチを放った。

スポーツチャンネル「DAZN」の野球専門Xは、「“未来の大谷翔平”へ 打のポテンシャルも無限大 柴田獅子今季第2号は特大ホームラン！」とつづって、動画付きで速報。豪快な一発にX上の野球ファンが沸いた。

「この一発はロマンありすぎる」

「打球エグ過ぎるwwwwwwwwwwwwwwww」

「未来の大谷って呼ばれるのも納得の一発ですね」

「ガチでエグイ」

「打のポテンシャルほんまデカいし、こういうの見せられると期待止まらんよな」

20歳の柴田は福岡大大濠高から2024年ドラフト1位で日本ハムに入団した右投左打の逸材。高卒1年目の昨季に投手として1軍デビューし、4試合に登板した。打者としては昨季2軍で2本塁打している。



（THE ANSWER編集部）