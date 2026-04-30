短期集中連載「がんで生まれ変わった10人」では、著名人が自身のがん体験を語っている。昭和史研究家の保阪正康さんは、かつて患った腎臓がんと前立腺がんについて振り返った。

【画像】自宅前で隆子夫人、愛犬ミミと。「日本の顔」（2006年5月号）に登場した際の1枚。がんの手術を受けたのはこの直前だった

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「それを知ろうとするのが我々の商売じゃないか！」

20年前に腎臓がんの手術をした。その経験を振り返るとき、2021年に亡くなった立花隆さんとのある日の対話が胸に甦ってくる、と保阪正康さん（86）は話す。それは2005年末にがんの告知を受け、手術による治療を終えた数年後のことだった。当時、膀胱がんで闘病を続けていた立花さんと新聞の対談をきっかけに会うようになり、歴史観や死生観について2人で対話を交わすようになった。



保阪正康氏 Ⓒ文藝春秋

ある日、保阪さんが自身の腎臓がんの経験を話した時のことだ。具体的な病状や治療法を詳しく質問した立花さんは、保阪さんがそれを十分に把握していないことを知ると、こう言って真剣に怒り出したという。

「保阪さん、それは無責任だよ。自分の体の中で何が起きているのか、現代医学がそれをどこまで解明しているのか。それを知ろうとするのが我々の商売じゃないか！」

立花さんはそれから、自分は膀胱がんになって以来、最新の医学論文を世界中から取り寄せ、海外の研究グループが発表した最先端の知見も読み解いていると続けた。

「そのとき、彼の語る言葉の主語は、常に『私』ではなく『人類』や『ホモ・サピエンス』でした」と保阪さんは振り返る。

「つまり、人類の医学の到達点は今ここにある。しかし、この先はまだ解明されていない。だから、今の医学のレベルでは私の病気を完璧に治すことはできない。ゆえに、私は手術をしない――。そう立花さんは言いました。自分の死に直結する病をそんなふうに語る姿に、『この人は本当の天才だな』と思ったものでした」

だが、保阪さんに当時のことを聞いていると、彼もまた立花さんとは違うやり方で、昭和史を長く研究してきた作家としての姿勢で病に向き合った人だったことが分かる。

保阪さんが腎臓がんの診断を受けたのは2005年12月のことだった。9月、北京への取材旅行の後、立て続けに札幌、函館での仕事を済ませて羽田空港に戻った際、これまでにない疲労を感じた。その夜、自宅で小用を足したとき、便器が赤く染まる血尿が出た。

「初めての経験で流石に動揺しました。当時は65歳。ヘビースモーカーではありましたが、大きな病気もせず、健康診断でも目立った指摘を受けたことはありませんでした。そのため、数日ほどは『疲労のせいだろう』と自分に都合のいい解釈をしようともしたのですが――」

ただ、父が肺がん、母、妹もがんで亡くなっている「がん家系」という自覚もあり、1週間後に重い腰を上げて泌尿器科を受診した。

血尿の原因を十数種類の精密検査で調べたところ診断は腎臓がんで、医師からは手術による右腎の摘出を勧められた。

「最初に診断を聞いた瞬間、心は不思議と平静でした。『そうか、がんだったか。ならばこれからどう生きるかだな』という気持ちで、冷静に受け止めている自分が不思議でした」

医師は「もしこのまま放置していたら、4、5年後にはこぶし大の大きさになっていたかもしれない」と言った。そのとき同時に浮かんだのは「自分はなんてツイているんだ」という思いだったという。

突然、溢れ出た涙

保阪さんが最大の「幸運」と捉えたのは、自分が血尿を一時的な体調の問題とは考えず、提示された十数種の検査を「3か月かけても、よし、ぜんぶやってやろうじゃないか」という前向きな気持ちで受け止めたことだった。

「私がすぐにそう思い決めたのは、この年齢になると、周囲にはこの『入り口』の部分で踏み留まれず、亡くなってしまった友人が何人もいたからです。病は入り口のところで逃げてはいけない。その最初の選択が人生を大きく変えてしまうのですから」

だが、2006年1月12日の手術の直前のことだ。それまで平静だった保阪さんは、全く想像していなかった自身の感情と出会うことになるのである。

※この続きでは、「歴史を見る尺度は変わり始めた」と保阪正康さんが語っています。その理由とは--。全文は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2026年5月号に掲載されています（保阪正康「腎臓がん・前立腺がん 病は最初の選択が人生を大きく変えてしまう」）。

（保阪 正康／文藝春秋 2026年5月号）