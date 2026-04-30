京都の人気鍼灸師で、SNSでも人気の「すきさん」（本名：鋤柄誉啓 すきから・たかあき）が書いた『メンタル養生』が発売中だ。本書には「疲れていても気楽に読める」「現代人必携のセルフケアバイブルだと思う」など、多くの口コミが寄せられている。

本記事では、すきさんが多くの人を診療して得られた知見と、東洋医学の知恵をベースに、心がラクになるヒントを教えてもらう。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・宮崎桃子）

悩み：春になると、メンタルが不安定になります。

どうしたらいいでしょうか？

春になるとイライラしたり、気分が落ち込んだりしやすい人には、ある共通点があるんです。

それは「冬の過ごし方」です。

春は「無理やり起こされた朝」の状態

東洋医学では、冬はエネルギーを蔵にしまい込み、じっと蓄える「閉蔵（へいぞう）」の季節とされます。

ここでしっかり充電できていれば、春に芽吹くための追い風に乗ることができます。

しかし、現代の冬は年末年始も多忙で休む暇がありませんよね。

だからエネルギーを使い果たした状態で春を迎えてしまっています。

いわば「夜更かししたのに、無理やり太陽に叩き起こされた」ようなもの。これでは気分が最悪になるのも当然です。

眠いのに無理やり起こされた朝って、気分が最悪じゃありませんか？ それと同じなんです。

季節の変わり目に体調を崩す方は多いので、『メンタル養生』でも季節の過ごし方について、お話ししています。

多くの場合、季節の影響は遅れてやってきます。

春の疲れは夏の不調に、夏の疲れは秋の不調に、秋の疲れは冬の不調に……という具合です。

毎年、特定の季節にメンタルを崩す人は、その季節の1つ前の季節を大事に過ごしてみるといいでしょう。



『メンタル養生』（P157）

「のぼせ」を鎮めて、まず寝ること

冬に休めなかった体は、春の陽気に誘われてエネルギーが上に昇り、頭が「のぼせて」しまいます。これが春のソワソワ感や不眠の原因です。

こう言うと、もう春になっちゃったよ！ もう手遅れじゃん！ という感じなのですが、

まずできることは「しっかり寝る」ことです。

季節の養生を語る以前に、そもそも寝ていない人が本当に多いので。

春の嵐を乗り切る一番の秘策は、シンプルですが「しっかり寝ること」です。

もし今、メンタルが不安定だと感じるなら、難しいことを考える前に、まずは今の自分が「回復が必要な時期」だと認識してください。

そして大事に扱ってあげてください。

（本記事は、すきさん著『メンタル養生』の著者インタビューです。）