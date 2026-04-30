●きょう30日(木)は冷たい雨続く 雨傘&上着が活躍

●あす1日(金)も昼過ぎまで雨残る 北風冷たい

●大型連休後半も 天気・気温変化激しい日々

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





雨で迎えた、4月最終日…きょう30日(木)の県内は未明から広く本降りの雨となっています。





この雨を降らせているのは、今、九州南岸に近づきつつある低気圧や前線で、今夜～あす1日(金)にかけて発達しながら日本付近を通過していく見込みです。





きょう30日(木)の県内は、このあとも断続的に雨雲が流れ込み続けて、お出かけに雨傘が手放せない天気。昼頃は、いったん雨雲が途切れる所もありますが、夕方、夜にかけて再び雨雲が大きく広がりそうです。





また、外出の際、大きめの雨傘とともに上着も必ず、ご用意ください。ぐずつく天気により、きょう30日(木)は最高気温で15～17度くらい。大体3月中旬から下旬並みに止まります。4月最終日にして、季節1か月くらい後戻りのヒンヤリ空気…雨に濡れて風邪を引かないよう、十分気をつけていきましょう。



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





きょう30日(木)の県内は、雨が降ったり止んだりが続きます。特に朝の時間帯、そして夕方～夜で、少々雨脚が強まるタイミングもあるでしょう。





ぐずつく天気で気温上昇は鈍く、最高気温は全般に3月並みにとどまり、雨の冷たさが体に堪えます。雨に濡れないように、そして上着の着用などで、体を冷やしすぎないよう十分気を付けましょう。





あす1日(金)も昼過ぎ頃まで雨が残りやすく、さらに北風がやや強く、引き続き上着活躍の肌寒さ。

土曜日は安定した晴天の一日で、今度は昼間は少し汗ばむくらいとなりそうですが、3日・日曜日は次の低気圧や前線の通過で再び本降りの雨となりそうです。

ゴールデンウィーク終盤は、また晴れ間が多く、汗ばむ暑さ。

この先も、天気・気温の変動が激しい日々が続くでしょう。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

