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【東・西日本は本降りの雨】
きょう（木）は東日本と西日本は傘が必要でしょう。特に東海や西日本の太平洋側は、土砂降りの雨になるでしょう。雨のタイミングは、西日本は朝からすでに降り出していて、東海は昼前から天気が崩れる予想です。関東も日中からぱらぱらと雨の降ることがあり、夜は広い範囲でしっかりと降るでしょう。空気はひんやりとして日中も上着が欲しい体感となりそうです。

【北日本は行楽日和に】
北日本と新潟県は日差しがたっぷり届き、お出かけ日和になるでしょう。きのう（水）よりも暖かく、過ごしやすい陽気になりそうです。

〈きょうの各地の予想最高気温〉
札幌　：18℃　釧路　：10℃
青森　：19℃　盛岡　：20℃
仙台　：17℃　新潟　：18℃
長野　：19℃　金沢　：19℃
名古屋：17℃　東京　：18℃
大阪　：18℃　岡山　：15℃
広島　：16℃　松江　：17℃
高知　：18℃　福岡　：17℃
鹿児島：21℃　那覇　：27℃

【5月1日（金）は嵐に】
あすから5月がスタートしますが、荒れた天気でのスタートになりそうです。ゴールデンウイークの中、あすは平日で会社や学校という方もいらっしゃると思いますが、朝の通勤通学の時間と大雨のピークが関東や東海は重なりそうですのでお気をつけください。北日本にも本降りのエリアが広がり、全国的に風も強まるでしょう。2日（土）の日中は天気が回復して、暑くなりそうです。夏日が続出するでしょう。