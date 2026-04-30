【東・西日本は本降りの雨】

きょう（木）は東日本と西日本は傘が必要でしょう。特に東海や西日本の太平洋側は、土砂降りの雨になるでしょう。雨のタイミングは、西日本は朝からすでに降り出していて、東海は昼前から天気が崩れる予想です。関東も日中からぱらぱらと雨の降ることがあり、夜は広い範囲でしっかりと降るでしょう。空気はひんやりとして日中も上着が欲しい体感となりそうです。

【北日本は行楽日和に】

北日本と新潟県は日差しがたっぷり届き、お出かけ日和になるでしょう。きのう（水）よりも暖かく、過ごしやすい陽気になりそうです。

〈きょうの各地の予想最高気温〉

札幌 ：18℃ 釧路 ：10℃

青森 ：19℃ 盛岡 ：20℃

仙台 ：17℃ 新潟 ：18℃

長野 ：19℃ 金沢 ：19℃

名古屋：17℃ 東京 ：18℃

大阪 ：18℃ 岡山 ：15℃

広島 ：16℃ 松江 ：17℃

高知 ：18℃ 福岡 ：17℃

鹿児島：21℃ 那覇 ：27℃

【5月1日（金）は嵐に】

あすから5月がスタートしますが、荒れた天気でのスタートになりそうです。ゴールデンウイークの中、あすは平日で会社や学校という方もいらっしゃると思いますが、朝の通勤通学の時間と大雨のピークが関東や東海は重なりそうですのでお気をつけください。北日本にも本降りのエリアが広がり、全国的に風も強まるでしょう。2日（土）の日中は天気が回復して、暑くなりそうです。夏日が続出するでしょう。