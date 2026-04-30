俳優・坂口健太郎（３４）主演のヒューマンサスペンス映画「私はあなたを知らない、」（中野量太監督、８月２８日・新宿ピカデリーほか全国公開）に俳優の堀田真由（２８）、滝藤賢一（４９）、原田美枝子（６７）、６歳の人気子役・倉田瑛茉が出演することが２９日、分かった。

堀田は、主人公を演じる坂口と３度目の共演。２０１６年公開の映画「湯を沸かすほどの熱い愛」を映画館で見た時から「中野量太監督の作品に出演することが一つの夢でした」と語る。

主人公が心を寄せるシングルマザー役の堀田は「監督自身の手で大切にされてきた物語の一部になれたことは本当の幸せな経験。私にとって、演じることを改めて見直す大切なタイミングになる作品でした」と、熱い思いを語った。

主人公の弁護士役を演じる遠藤は、１３年ぶりの中野監督とのタッグに「あの頃と変わらず、現場の中野さんは激熱でした（笑）。求めるハードルが非常に高く、明確で、妥協がない」とコメント。原田は「みんな愛情は深かったのに、伝えるのが不器用なひとたち」と語り、残された孫をひとり育てることになった役どころを語った。

倉田は「楽しかったシーンは、坂口さんや堀田さんにたくさん遊んでもらったのがとても楽しくて、本番で寝ていなくちゃいけなかったのに、思い出して思わずニヤニヤしてしまいました」と振り返った。