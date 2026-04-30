元阪神・鳥谷敬氏、5人の子どもたちには「野球をやらないようにわざとしていた」と明かす
プロ野球の阪神、ロッテで活躍した鳥谷敬氏（44）が27日、カンテレのバラエティー番組『純喫茶超人』に出演。5人の子どもたちの子育てについて語った。
【写真】鳥谷敬、糸井嘉男、清水邦広、ELLYなど“喫茶店”に豪華メンバーが集結
番組では、鳥谷氏のほか、今シーズンの終了をもって現役引退を発表した男子バレーの清水邦広（39）がゲストとして登場。競技の壁を越え、裏話やプライベートなどのトークを繰り広げた。
「家族との時間＆子育て」というテーマの話題になると、20歳、18歳、16歳、14歳、10歳の5人の子どもたちの父親だという鳥谷氏は、「（鳥谷家の）ルールみたいなのはあるんですか？」と質問されると、「基本的に自由」だといい、何をしたいか、（何かを）始める、辞めるなどはすべて自分で決められる代わりに“自己責任”としていると語った。そして次男は現在アメリカ留学中だという。
「（子どもたちに）野球をやらせよう、とかはなかった？」と質問されると、「野球をやらないようにわざとしていた」と驚きの回答。さらに「野球以外のボールで遊ぶようにしていた、わざと」と続けた。
しかし、一番下の子が最近野球を始めたといい、だから（子どもと）キャッチボールなどをしていると語った鳥谷氏。清水から「その時はアドバイスとかはするんですか？」と聞かれると、「基本的にはしないです。全然打てなくてもバットの重さを感じてそのうちうまくなるだろうって。だから、今から打てる打ち方にしちゃうと決まっちゃうから、教えない」と自身の考え方を明かした。
鳥谷氏は1981年東京都生まれ。埼玉・聖望学園高校から早稲田大学へ進み、2004年に自由獲得枠で阪神タイガースに入団。遊撃手のレギュラーとして長く活躍し、2017年に2000本安打を達成した。その後は2020年に千葉ロッテマリーンズに移籍し、2021年のシーズンをもって引退。現在は社会人野球のパナソニックで総合コーチを務める傍ら、野球解説者・タレントなどとして活躍している。
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番組では、鳥谷氏のほか、今シーズンの終了をもって現役引退を発表した男子バレーの清水邦広（39）がゲストとして登場。競技の壁を越え、裏話やプライベートなどのトークを繰り広げた。
「家族との時間＆子育て」というテーマの話題になると、20歳、18歳、16歳、14歳、10歳の5人の子どもたちの父親だという鳥谷氏は、「（鳥谷家の）ルールみたいなのはあるんですか？」と質問されると、「基本的に自由」だといい、何をしたいか、（何かを）始める、辞めるなどはすべて自分で決められる代わりに“自己責任”としていると語った。そして次男は現在アメリカ留学中だという。
しかし、一番下の子が最近野球を始めたといい、だから（子どもと）キャッチボールなどをしていると語った鳥谷氏。清水から「その時はアドバイスとかはするんですか？」と聞かれると、「基本的にはしないです。全然打てなくてもバットの重さを感じてそのうちうまくなるだろうって。だから、今から打てる打ち方にしちゃうと決まっちゃうから、教えない」と自身の考え方を明かした。
鳥谷氏は1981年東京都生まれ。埼玉・聖望学園高校から早稲田大学へ進み、2004年に自由獲得枠で阪神タイガースに入団。遊撃手のレギュラーとして長く活躍し、2017年に2000本安打を達成した。その後は2020年に千葉ロッテマリーンズに移籍し、2021年のシーズンをもって引退。現在は社会人野球のパナソニックで総合コーチを務める傍ら、野球解説者・タレントなどとして活躍している。