2026／27シーズンのJ2、J3に参加する40クラブがEAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの4グループに分かれるサッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ。このリーグ戦は、従来の引き分けはなく90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得。WEST-A、WEST-Bは29日（水）に各地で第13節の10試合が行われました。

WEST-Aは前節まで2位のカターレ富山（J2）がアルビレックス新潟（J2）に勝利し7連勝（うちPK勝利1）を飾り首位浮上。前節まで首位の徳島ヴォルティス（J2）は、FC大阪（J3）に両チーム14人ずつ蹴ったPK戦に敗れ2位後退。PK負けを含め5連敗中だったFC今治（J2）は愛媛FC（J3）に勝利し、連敗脱出。順位を7位タイに上げています。

WEST-Bの首位テゲバジャーロ宮崎（J2）はギラヴァンツ北九州（J3）に快勝。5連勝を飾り、これで13戦12勝（すべて90分勝ち）で首位を独走。2位鹿児島ユナイテッドFC（J3）との勝ち点差は『11』に広がっています。レノファ山口FC（J3）はFC琉球（J3）に勝利で3位浮上。5連敗中だったガイナーレ鳥取（J3）はレイラック滋賀FC（J3）に勝利し最下位を脱しました。WEST-Bは、滋賀と鳥取の2チームの試合消化数が1試合少ない状況です。

次回第14節は、5月2日（土）、3日（日）に開催されます。

【第13節】

＜WEST-A＞

◆富山 2−0 新潟（29日、富山県総合運動公園陸上競技場）

得点【富山】布施谷翔（前半38分）坪井清志郎（後半32分）

◆FC大阪 2−2(PK14-13) 徳島（29日、東大阪市花園ラグビー場）

得点【FC大阪】菅原龍之助（前半45+1分）川上竜（後半28分）【徳島】杉本太郎（前半36分）高木友也（後半32分）

◆奈良 0−0(PK9-8) 高知（29日、ロートフィールド奈良）

◆金沢 1−0 讃岐（29日、屋島レクザムフィールド）

得点【金沢】パトリック（後半17分）

◆今治 2−0 愛媛（29日、ニンジニアスタジアム）

得点【今治】古山兼悟（前半45+2分）佐藤璃樹（後半3分）

＜WEST-B＞

◆鳥取 3−1 滋賀（29日、平和堂HATOスタジアム）

得点【鳥取】篠田大輝（前半27分）高柳郁弥（前半40分）星景虎（後半28分）【滋賀】ロメロ フランク（前半2分）

◆山口 2−0 琉球（29日、維新みらいふスタジアム）

得点【山口】輪笠祐士（前半15分）成岡輝瑠（前半45+2分）

◆熊本 1−0 大分（29日、クラサスドーム大分）

得点【熊本】上村周平（前半9分）

◆宮崎 3−0 北九州（29日、いちご宮崎新富サッカー場）得点【宮崎】下川陽太（前半8分）安藤陸登（前半12分）武颯（後半41分）◆鹿児島 1−1(PK11-10) 鳥栖（29日、白波スタジアム）得点【鹿児島】江川慶城（前半31分）【鳥栖】松本凪生（後半22分）