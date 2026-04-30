「高市トレード」に賭けるべきか否か──。4月23日の東京株式市場で、日経平均株価が一時、史上初となる6万円台に乗せた。24日には575円高い5万9716円で取引を終え、27日には終値として史上初となる6万円台に乗せた。バブル期を上回る高騰ぶりだが、好景気を実感している人はどれほどいるだろうか。むしろ、「今の株価は上がりすぎではないのか」という声も少なくない。しかし、JPモルガン証券は22日付のレポートで、日経平均の年末目標を7万円に引き上げたという。（全2回の第1回）

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【論よりグラフ】「空前の株高でも生活が苦しいのはなぜ？」…グラフを見れば一目瞭然、日経平均株価と「実質的な数字」は大きく乖離していた。

もともとは6万1000円の目標だったのを7万円に引き上げたというから驚かされる。プロの目から見てもまだまだ株価は上がると考えられているわけだ。株高・円安・債券安の「高市トレード」の流れは止まらないということなのだろう。

東京証券取引所

ならば、今から株に投資しても儲かる可能性は充分にある──と喜びたいところだが、そう簡単に“濡れ手で粟”とはいかないようだ。元大和総研主任研究員でテラ・ネクサスCEOの田代秀敏氏は「今、株に手を出すべきではありません」と、むしろ警鐘を鳴らす。

「4月23日の取引を見てみましょう。東京証券取引所に上場している全3751銘柄のうち、20・8%を占める780銘柄が値上がりしました。ところが72・8%を占める2730銘柄は値下がりしたのです。7割を超える銘柄が値下がりしたのに日経平均株価の終値が前日比0・75%しか下落していないのは、日経平均株価の欠陥によります。日経平均株価は銘柄ごとの株価の平均値なので、金額が極端に大きな銘柄の変動に大きく左右されます。そのため日経平均株価は不安定で、24日も一時、900円以上値下がりしました。さらに日経平均株価が6万円を超えた瞬間でも、時価総額平均である東証株価指数（TOPIX）は下落しました」

19世紀型の日経平均株価

田代氏は「19世紀型の株価指標である日経平均株価だけを見て投資判断するのは極めて危険です」と言う。

「日経平均株価とは、19世紀の1896年に始まったダウ・ジョーンズ平均株価の日本版です。実際、かつては“日経ダウ”と呼んでいました。ダウ・ジョーンズ平均株価は、基本的には、ニューヨークの様々な取引所に上場されている銘柄の中から代表的な30銘柄を選び出し、それらの株価を合計した金額を銘柄数の30で割った平均値です。ですから、ダウ・ジョーンズ平均株価は単位がドルです。コンピューターがなかった19世紀に、簡単に速く計算できるので、こうした素朴な指標が考案されました」

日経平均株価は東京証券取引所に上場されている銘柄から227銘柄を選び出し、それらの株価を合計した金額を銘柄数の227で割った値だ。平均値は、極端に大きな値の影響を受ける。

「株価が7万円前後のファーストリテイリング（ユニクロ）やキーエンスの株価の変動は日経平均株価を大きく動かします。こうした銘柄は『値嵩株（ねがさかぶ）』と呼ばれます。しかし、株価が3000円前後のトヨタや、600円前後の日本製鉄の株価の変動は日経平均株価をほとんど動かしません。19世紀型の日経平均株価は、日本経済の先行指標ではなく、値嵩株を発行している企業群の業績の先行指標なのです」（同・田代氏）

上がっていないTOPIX

一方の東証株価指数（TOPIX）は、20世紀の1966年に始まったニューヨーク証券取引所総合指数の東京版だ。

「ニューヨーク証券取引所総合株価指数は、全ての銘柄の時価総額（＝株価×株数）を合計した金額が、基準時である1965年12月31日の時価総額合計を50とした基準値の何倍かを計算して算出します。現在は、基準時を2002年12月31日とし、基準値を5000としています。全ての上場銘柄を対象とするので銘柄選抜の恣意性を排除していますし、株価ではなく時価総額を合計するので値嵩株に左右されることがありません。東証株価指数は、1968年1月4日の時価総額（約8・6兆円）を基準値100として、現在の東証市場（プライム等）全上場株の時価総額合計がどれだけ増減しているかを示します。4月23日の取引を見てみると、20世紀型の株式時価総額平均指標である東証株価指数(TOPIX)は、一日中ほとんど上がりも下りもしませんでした。19世紀型の株価平均指標である日経平均株価が急騰したり急落したりする場面があったのとは対照的です。19世紀型の平均株価を現在も用いているのは、日本とアメリカだけです。他の国は、中国やインドも含めて、20世紀型の時価総額指数を用いています。19世紀型の平均株価など廃止してしまえばよいのですけれど、日経平均株価は日本経済新聞が算出し、ダウ・ジョーンズ平均株価はウォール・ストリート・ジャーナルが算出しているので、21世紀の今も使われています」（同・田代氏）

世界経済の不確実性

日経平均株価だけを見ていれば、「今、株に手を出さないのは損だ」と思ってしまう。だがTOPIXは横ばいか下落を示し、なおかつ4月23日には約7割の株価が下がったと知れば躊躇を感じる人は多いだろう。4月27日には日経平均株価の終値が初めて6万円を超えたが、全3748銘柄のうち値上がりしたのは全体の37・7%に当たる1414銘柄で、5・8%の216銘柄は変わらず、55・5%の2081銘柄は下落した。

株への投資が危険なのは、まだまだ他にも理由がある。田代氏は「今、株に手を出すべきではないのは、世界経済の不確実性が高まっているからです」と指摘する。

第2回【“株はインフレに強い”は過大評価…今が株の買い時と言えない「5つのリスク」を専門家が解説 “年末には日経平均7万円”は眉唾か】では、世界経済の不確実性は高まっており、いつ株式市況で暴落が起きても不思議ではないというリスクについてお伝えする──。

デイリー新潮編集部