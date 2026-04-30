2024年頃から突如クマが人里に現れるようになり、日本列島はパニックに陥った。メガソーラーの設置や山林の減少でクマの住める場所が減ったのが原因とよく言われているが、むしろクマの生息地は広がっているという。クマが人間の生活圏に侵入し始めた本当の理由を専門家が解説。※本稿は、生態学者の小池伸介『クマは都心に現れるのか？』（扶桑社）の一部を抜粋・編集したものです。

ドングリにありつけない

クマが山から下りてくる

2024年には兵庫県や近畿地方でクマの大量出没があったが、その理由は、クマの秋の主要な食べ物であるブナ科の果実、一般的には堅果類とも呼ばれる、いわゆるドングリの凶作の影響である。

ドングリと呼ばれるコナラやミズナラの果実は、晩夏から秋にかけてのクマの主な食べ物であり、これらの凶作が秋の大量出没の鍵になる。

2025年の北東北地方では、ブナもコナラもミズナラも、クマが常食するドングリがどの種も軒並み凶作だった。まるで凶作のゾロ目が出たような状態となったことで、山の中のクマの食べ物の量が極めて少ない状態であった。さらに、秋田県ではミズナラがナラ枯れ（カシノナガキクイムシが媒介するナラ菌という病原菌による枯死現象）で、そもそもドングリの実りを測定できなかった地域もあった。

ナラ枯れは2000年代以降、日本海側を中心に拡大している森林病害で、ミズナラやコナラなどのブナ科樹木を枯死させることもある。枯死した木では当然ドングリの生産ができないため、ナラ枯れの拡大もクマの食物環境に直接的な影響を与えた可能性がある。

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