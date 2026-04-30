反町隆史主演ドラマ『GTO』が28年ぶりに連続ドラマとして復活。7月20日からカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ枠で放送される。

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本作は、藤沢とおるによる同名漫画が原作を原作とした、元暴走族の教師・鬼塚英吉が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。

1998年の放送当時は、大がかりなロケーションや予想を裏切るストーリー展開、そして、“従来の教師像”を根底から覆す型破りなスタイルが話題となり、鬼塚役を演じる反町の情熱的で力強い演技も相まって、全12話の平均視聴率（世帯）が関東地区で28.5%、最終回は35.7%（ビデオリサーチ調べ）と高視聴率を記録した。

また、2024年4月に放送されたスペシャルドラマ『GTOリバイバル』（カンテレ・フジテレビ系）では、一夜限りの復活放送を果たし、個人視聴率6.0%、コア視聴率5.4%、世帯視聴率9.6%と再び高視聴率を記録し、TVer再生回数は当時の単発ドラマとしては歴代1位となる430万回を超えた。

そんな型破りで誰よりもまっすぐ生徒と向き合う伝説の教師・鬼塚英吉を再び反町が演じ、28年の時を経て連続ドラマに帰ってくる。また、脚本の遊川和彦、演出の中島悟、プロデューサーの安藤和久ら、1998年版に携わったスタッフが再び集結する。

舞台は「未来のリーダーを育成する」を理念に掲げる高校・私立誠進学園。教師と生徒の双方がタブレット端末を携帯し、生徒や教師の情報・評価などがデジタルデータによって管理された教育現場が描かれる。生徒が匿名で教師をランク付けする「教師フィードバック制度」が導入されており、低評価が続くと、「担任不適格」という烙印を押されてしまう。全てがデジタルで管理され、生徒と教師とのコミュニケーションもタブレットでのチャットが主となり、効率化・合理化を追求する校風。そこには、人と人とが本音でぶつかり合う余地はほとんどない。そんな環境に、52歳となった鬼塚英吉が担任教師として赴任する。かつては生徒を救うために自らを犠牲にすることも厭わなかった鬼塚。しかし、その行動は時代とともに「問題視」され、いく先々でクビになり、職を失い続ける中、鬼塚はある日、ある人物から1つの問いを投げかけられる。グレートティーチャーとは何なのか。企業化した学校、評価と管理に縛られた教師、他人に関心を持たずSNSやタブレット上の情報だけを見つめる生徒たち。令和の教室で、鬼塚のストレートすぎる言動は歓迎されるどころか、危険視されていく。

鬼塚英吉役で主演を務める反町は「2年前に単発ドラマ『GTOリバイバル』が放送された際、作品としてとても面白く仕上がったと感じる一方で、連続ドラマであれば、また違った打ち出し方ができるのではないかと考えていました。より 1998年版の鬼塚英吉に近い、“変わらない鬼塚”を、今の自分で演じられると思いました」とコメント。また、「自分の中での代表作である1998年版『GTO』の記録と記憶を、今回あらためて塗り替えていきたいと思います」と意気込んだ。

あわせて、周りをあたたかく包み込むような笑顔、怒りをあらわに叫ぶ姿、そして雨に濡れ少し愁いを帯びた表情と、鬼塚のさまざまな表情が印象的なポスタービジュアルも公開された。

コメント反町隆史（鬼塚英吉役）2年前に単発ドラマ『GTOリバイバル』が放送された際、作品としてとても面白く仕上がったと感じる一方で、連続ドラマであれば、また違った打ち出し方ができるのではないかと考えていました。より 1998年版の鬼塚英吉に近い、“変わらない鬼塚”を、今の自分で演じられると思いました。50代の鬼塚英吉は、原作でも描かれていない存在です。だからこそ、今の時代をどう感じ、どんなメッセージで生徒と向き合うのかという“新たな挑戦”になると思っています。当時（1998年放送）の『GTO』を見てくださっていた方々の期待にも応えられる作品を作っていきたいです。『GTO リバイバル』の放送時、友人から“親子3世代でテレビにかじりついている”写真が私のもとに送られてきました。その光景が、今回の連続ドラマを制作する大きなきっかけのひとつです。この時代にもう一度、親子3世代がテレビの前に集まり、月曜10時が待ち遠しくなるようなドラマを届けたい、と強く感じました。本作のテーマのひとつは「グレートティーチャーとは何か？」です。その答えを探す物語になりますので、楽しみながら旅に出たいと思っています。自分の中での代表作である1998年版『GTO』の記録と記憶を、今回あらためて塗り替えていきたいと思います。

藤沢とおる（原作）28年ぶりの連ドラ復活で昭和の元ヤン教師が令和の生徒達の問題をどう解決するのか期待してます。

永富康太郎（プロデューサー）GTO（＝グレート・ティーチャー・オニヅカ）が、主演・反町隆史さんをお迎えし、28年ぶりに連続ドラマで帰ってきます！ 圧倒的な熱量と想いを持って本作に臨まれる反町さんの姿に、脚本家の遊川和彦さん、監督の中島悟さん、エグゼクティブプロデューサーの安藤和久さんといった、1998年版当時のスタッフが再集結しました。時代の変遷により、映像表現にもさまざまな規制がかかるなか、どうやったら令和の時代に“鬼塚英吉”を連続ドラマで復活させ、視聴者の皆さんに愛していただけるか・・・先の見えない旅を長らく続けておりましたが、原作の藤沢とおる先生ご監修のもと、今日こうして制作の発表をお届けできることを心から嬉しく思います。今年の夏は『GTO』とともに、グレートな思い出を作りましょう！

（文＝リアルサウンド編集部）