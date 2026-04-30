開催：2026.4.30

会場：プログレッシブ・フィールド

結果：[ガーディアンズ] 3 - 1 [レイズ]

MLBの試合が30日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとレイズが対戦した。

ガーディアンズの先発投手はギャビン・ウィリアムズ、対するレイズの先発投手はドルー・ラスムセンで試合は開始した。

3回裏、4番 カイル・マンザード 2球目を打ってレフトへの犠牲フライでガーディアンズ得点 CLE 1-0 TB

5回裏、2番 チェース・デローター 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 CLE 3-0 TB

7回表、5番 ジェーク・フレーリー 5球目を打ってセカンドゴロ しかしセカンドが悪送球でレイズ得点 CLE 3-1 TB

試合は3対1でガーディアンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はガーディアンズのギャビン・ウィリアムズで、ここまで5勝1敗0S。負け投手はレイズのドルー・ラスムセンで、ここまで2勝1敗0S。ガーディアンズのスミスにセーブがつき、2勝0敗7Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-30 05:58:08 更新