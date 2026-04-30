開催：2026.4.30

会場：ターゲット・フィールド

結果：[ツインズ] 3 - 5 [マリナーズ]

MLBの試合が30日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとマリナーズが対戦した。

ツインズの先発投手はタジ・ブラッドリー、対するマリナーズの先発投手はジョージ・カービーで試合は開始した。

3回表、1番 Ｊ．Ｐ．クロフォード 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでマリナーズ得点 MIN 0-1 SEA

4回裏、8番 ブルックス・リー 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでツインズ得点 MIN 2-1 SEA

7回表、8番 コール・ヤング 6球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでマリナーズ得点 MIN 2-2 SEA

8回裏、7番 ビクトル・カラティニ 2球目を打ってショートへのタイムリーヒットでツインズ得点 MIN 3-2 SEA

9回表、8番 コール・ヤング 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 MIN 3-4 SEA、2番 カル・ローリー 9球目を打ってセンターへの犠牲フライでマリナーズ得点 MIN 3-5 SEA

試合は3対5でマリナーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマリナーズのクーパー・クリスウェルで、ここまで1勝0敗1S。負け投手はツインズのエリック・オルゼで、ここまで0勝1敗1S。マリナーズのムニョスにセーブがつき、3勝2敗6Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-30 06:00:26 更新