2026年4月30日（木） MLB ツインズ vs マリナーズ 試合結果
開催：2026.4.30
会場：ターゲット・フィールド
結果：[ツインズ] 3 - 5 [マリナーズ]
MLBの試合が30日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとマリナーズが対戦した。
ツインズの先発投手はタジ・ブラッドリー、対するマリナーズの先発投手はジョージ・カービーで試合は開始した。
3回表、1番 Ｊ．Ｐ．クロフォード 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでマリナーズ得点 MIN 0-1 SEA
4回裏、8番 ブルックス・リー 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでツインズ得点 MIN 2-1 SEA
7回表、8番 コール・ヤング 6球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでマリナーズ得点 MIN 2-2 SEA
8回裏、7番 ビクトル・カラティニ 2球目を打ってショートへのタイムリーヒットでツインズ得点 MIN 3-2 SEA
9回表、8番 コール・ヤング 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 MIN 3-4 SEA、2番 カル・ローリー 9球目を打ってセンターへの犠牲フライでマリナーズ得点 MIN 3-5 SEA
試合は3対5でマリナーズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はマリナーズのクーパー・クリスウェルで、ここまで1勝0敗1S。負け投手はツインズのエリック・オルゼで、ここまで0勝1敗1S。マリナーズのムニョスにセーブがつき、3勝2敗6Sとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-30 06:00:26 更新