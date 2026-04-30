「何光年も先をいっている」「別次元」CL準決勝のハイレベルな激闘にイタリア衝撃！「ミラン対ユベントスと同じスポーツか？」

「何光年も先をいっている」「別次元」CL準決勝のハイレベルな激闘にイタリア衝撃！「ミラン対ユベントスと同じスポーツか？」