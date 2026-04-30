「何光年も先をいっている」「別次元」CL準決勝のハイレベルな激闘にイタリア衝撃！「ミラン対ユベントスと同じスポーツか？」
欧州最高峰の舞台にふさわしい激戦だった。そのナイスゲームを、どう見ていたのか。
４月28日に行われたチャンピオンズ・リーグ準決勝第１レグ、パリ・サンジェルマン対バイエルンの一戦は、激しい打ち合いの末に５−４でホームのパリSGが制した。
ハリー・ケインのPKで幕を開けた試合は、ハーフタイムまでに両軍合わせて５得点が生まれ、３−２とパリSGが１点をリード。さらに後半、立て続けの追加点で５−２と点差を広げる。
だが、バイエルンもあきらめなかった。65分に１点を返すと、３分後に追加点。１点差まで追い上げたのだ。追いつくには至らなかったが、ホームでの第２レグに希望をつなげた。
イタリア紙『Gazzetta dello Sport』によると、今季の欧州４強に１チームも残らなかったイタリアのファンは、フランスとドイツの王者による激戦に感銘を受けたようだ。
週末のセリエAでミラン対ユベントスのビッグマッチがスコアレスドローだったこともあり、違いを実感したとの声があがっている。
「別次元」
「プレステの試合みたいだ」
「違うスポーツというやつだね」
「我々の何光年も先をいっている」
「だから、サッカーってこうやるんだな」
「ミラン対ユベントスと同じスポーツか？」
「こんな速さの試合ならイタリアの選手はみんなピッチに倒れるな」
「完全に異なるスポーツをしている。なんて試合、なんて見事なんだ」
代表チームが３大会連続でワールドカップ出場権を逃したこともあり、イタリアサッカー界は低迷が取りざたされている。カルチョの国のファンは、パリSGとバイエルンの激戦のような試合が再び地元で見られることを願っているだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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ハリー・ケインのPKで幕を開けた試合は、ハーフタイムまでに両軍合わせて５得点が生まれ、３−２とパリSGが１点をリード。さらに後半、立て続けの追加点で５−２と点差を広げる。
イタリア紙『Gazzetta dello Sport』によると、今季の欧州４強に１チームも残らなかったイタリアのファンは、フランスとドイツの王者による激戦に感銘を受けたようだ。
週末のセリエAでミラン対ユベントスのビッグマッチがスコアレスドローだったこともあり、違いを実感したとの声があがっている。
「別次元」
「プレステの試合みたいだ」
「違うスポーツというやつだね」
「我々の何光年も先をいっている」
「だから、サッカーってこうやるんだな」
「ミラン対ユベントスと同じスポーツか？」
「こんな速さの試合ならイタリアの選手はみんなピッチに倒れるな」
「完全に異なるスポーツをしている。なんて試合、なんて見事なんだ」
代表チームが３大会連続でワールドカップ出場権を逃したこともあり、イタリアサッカー界は低迷が取りざたされている。カルチョの国のファンは、パリSGとバイエルンの激戦のような試合が再び地元で見られることを願っているだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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