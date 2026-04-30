2026／27シーズンのJ1に参加する20クラブがEAST、WESTの2グループに分かれるサッカー明治安田J1百年構想リーグ。このリーグ戦は従来の引き分けはなく、90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得。4月29日（水）に第13節の10試合が行われました。

EAST首位の鹿島アントラーズは東京ヴェルディに1−2で敗戦。今季PK負け2度あったものの、90分間では今季初黒星となりました。勝った東京Vは3連勝で4位に浮上しています。

2位FC東京は柏レイソルに3−1で快勝。3連勝で首位鹿島とは勝ち点3差に接近しています。監督交代で田中達也氏が指揮を執る浦和レッズは、4位につけていた川崎フロンターレに2−0で勝利。連敗を7で止めました。EASTはFC町田ゼルビア、東京Vが12試合消化と残りの8チームより1試合消化が少なくなっています。

WESTは、首位ヴィッセル神戸、2位名古屋グランパスともにPKの末に敗戦。勝ち点は4差のままです。また3位のガンバ大阪、サンフレッチェ広島もPK戦の末に敗戦し、上位4チームがすべてPK敗戦となりました。最下位に沈むV・ファーレン長崎は清水エスパルスを2−1で下し、連敗を4でストップ。WESTは神戸、京都サンガF.C.が12試合消化。G大阪、アビスパ福岡が14試合消化。残りの6チームが13試合消化となっています。

次回は5月2日（土）、3日（日）に第14節が開催されます。

【第13節結果】

＜EAST＞

◆東京V 2−1 鹿島（味の素スタジアム）

得点【東京V】熊取谷一星（前半34分）吉田泰授（前半40分）【鹿島】濃野公人（前半19分）

◆横浜FM 3−2 千葉（フクダ電子アリーナ）

得点【横浜FM】谷村海那（後半3分、後半13分）井上太聖（後半18分）【千葉】カルリーニョス ジュニオ（前半18分）呉屋大翔（後半45＋10分）

◆浦和 2−0 川崎F（埼玉スタジアム2002）

得点【浦和】マテウス サヴィオ（後半9分）小森飛絢（後半26分）

◆町田 2−2(PK4−3) 水戸（ケーズデンキスタジアム水戸）

得点【町田】下田北斗（前半17分）ドレシェヴィッチ（後半3分）【水戸】オウンゴール（後半22分）安藤晃希（後半45分）

◆FC東京 3−1 柏（三協フロンテア柏スタジアム）

得点【FC東京】遠藤渓太（前半43分）佐藤龍之介（後半15分、後半44分）【柏】中川敦瑛（後半27分）

＜WEST＞

◆長崎 2−1 清水（IAIスタジアム日本平）

得点【長崎】チアゴ サンタナ（前半33分）長谷川元希（後半1分）【清水】嶋本悠大（前半21分）

◆C大阪 0−0(PK4−2) 神戸（ノエビアスタジアム神戸）

◆福岡 2−2(PK4−3) 広島（ベスト電器スタジアム）

得点【福岡】碓井聖生（前半19分）見木友哉（後半27分）【広島】中野就斗（前半4分）東俊希（前半10分）

◆岡山 1−1(PK5−4) 名古屋（パロマ瑞穂スタジアム）

得点【岡山】田上大地（後半44分）【名古屋】甲田英將（後半20分）

◆京都 1−1(PK5−4) G大阪（サンガスタジアム by KYOCERA）得点【京都】新井晴樹（後半44分）【G大阪】南野遥海（後半45＋4分）