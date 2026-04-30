プロ野球セ・リーグは29日、各地で3試合が行われました。

阪神はヤクルトを破り、1日で首位返り咲き。3回に岡城快生選手のタイムリーで先制すると、6回にも小幡竜平選手のタイムリーで追加点。投げては郄橋遥人投手が今季3度目の完封勝利を記録しました。敗れたヤクルトは山野太一投手が6回途中11奪三振も今季初黒星です。

巨人は2回の4得点で広島に勝利。2回、3連打で満塁とすると内野ゴロの間に1点を先制。さらに浦田俊輔選手のタイムリーで追加点を奪うと、竹丸和幸投手のセーフティースクイズで平山功太選手がタッチをかいくぐる“神回避”をみせるなど、この回一挙4得点。投げては竹丸投手が6回2失点でリーグトップタイ4勝目をあげました。敗れた広島は先発の森下暢仁投手が4回4失点で3敗目を喫しました。

DeNAは中日に逆転勝利。1点を追う5回に林琢真選手のタイムリーで追いつくと、7回には再び林選手のタイムリーが飛び出すなど、2点を奪います。9回は山粼康晃投手が締めて、7セーブ目を挙げました。敗れた中日は9回に無死1、3塁の好機をつくるも、尾田剛樹選手の盗塁失敗など、チャンスを生かせませんでした。

阪神がヤクルトを抜いて、1日で首位返り咲き。両チームのゲーム差はありません。巨人が貯金4とし、上位2チームとは1.5ゲーム差で追いかけます。DeNAは借金1で勝率5割目前。広島は借金が7へ、4連勝が止まった中日は借金は再び2桁の10となりました。

＜29日セ・リーグ結果＞

◆阪神 2−0 ヤクルト

勝利【阪神】郄橋遥人(3勝)

敗戦【ヤクルト】山野太一(4勝1敗)

◆巨人 4−2 広島

勝利【巨人】竹丸和幸(4勝1敗)

敗戦【広島】森下暢仁(2勝3敗)

セーブ【巨人】マルティネス(1敗8S)

◆DeNA 4−2 中日勝利【DeNA】中川虎大(3勝)敗戦【中日】櫻井頼之介(3敗)セーブ【DeNA】山粼康晃(7S)