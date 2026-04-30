◇パ・リーグ 日本ハム0―3西武（2026年4月29日 ベルーナD）

課題が苦境に直結する。日本ハムはまたも拙守が勝敗を分け、新庄監督は珍しく厳しい言葉で苦言を呈した。

「あれはもう、達君がかわいそうでしたね。ちょっとうまい中学生でも捕れていた。あれはいかん。集中はしてるんでしょうけど。ちょっと教えようがないね、あれは」

0―1の5回無死一塁。投前バントを処理した達の一塁送球を、カバーに入った二塁・カストロがまさかの捕球ミス。犠打を挟み1死二、三塁では、前進守備で滝沢の平凡な二ゴロを本塁へワンバウンド送球（記録は野選）し、手痛い2点目を与えた。28試合で両リーグワーストの26失策。同時点で21失策だった昨年は、投手陣がカバーして上位を維持していた。ただ、今季は投手陣も不調で、121失点は両リーグワースト。失点に絡む失策が多く、課題がより目立つ。指揮官は21日にも「ちょっとミスが多いですねエラーが。ここまで多いとちょっと考えないといけない」と指摘していたがなかなか改善しない。

今季の開幕3連敗を除き、単独最下位は2年連続最下位だった23年以来3年ぶり。「ああいうミスは勝ち負けに物凄く左右されるというか…」と指揮官の悩みは深い。（清藤 駿太）