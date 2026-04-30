巨人４―２広島（セ・リーグ＝２９日）――巨人が二回、浦田、キャベッジの適時打などで４点を奪い、逃げ切った。

竹丸和幸（鷺宮製作所）はリーグトップに並ぶ４勝目。広島は七回以降、無安打だった。

６回２失点で白星を挙げても、巨人のドラフト１位新人、竹丸に笑顔はなかった。「点の取られ方が良くなかった」。悔いが残ったのは、五回の投球だ。

二死から四球を与え、ポーカーフェースの左腕が珍しく左手で太ももをたたいて感情をあらわにした。「出してしまったものはしょうがないけど、あれが一番良くなかった」。続く持丸への初球、直球が甘くなって適時二塁打。さらに暴投で持丸に三進を許すと、浮いたチェンジアップを代打・モンテロに左前打とされた。

後続にも出塁を許し、この回だけで２９球を費やし、６回で降板。チームは９連戦の２戦目だっただけに、「なるべく長く、もう１イニング投げたかった」と悔しがった。

開幕から５度目の登板。「良いボールは相手に通用している」と手応えを感じている。１５０キロを超える直球にチェンジアップ、スライダーを織り交ぜ、広島打線にも的を絞らせなかった。苦しみながらもリードを守り、中継ぎにつないだ粘りを、阿部監督は「最後は自分でしのいで帰ってきたので。ナイスピッチングだった」とねぎらった。

早くもリーグトップの４勝目。確かな実力を認められ、開幕投手を任された左腕は、ここまで期待に応えている。それでも「いらない四球は削っていかないと」と竹丸。勝利に浮かれず、課題と向き合うルーキーは、もう一つ上のレベルを見せてくれるはずだ。（緒方裕明）

巨人・阿部監督「（４点は）若い選手がつないで、つないで取った貴重な点だった。（竹丸は）序盤は良かったけど、相手はしっかり対策を練って打ってきた」