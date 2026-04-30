俳優の坂口健太郎（34）が主演する映画「私はあなたを知らない、」（監督中野量太、8月28日公開）に、新たに堀田真由（28）、倉田瑛茉（6）、滝藤賢一（49）、原田美枝子（67）が出演することが発表された。

中野監督の完全オリジナル脚本で、坂口演じる主人公がシングルマザーとの出会いをきっかけに心が揺らいでいくヒューマンサスペンス。主人公は、狂おしいまでに“家族”という幸せの形を追い求め、愛する人を殺めてしまう。主人公が心を寄せるシングルマザーを堀田が演じる。堀田と坂口は、NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」（22年）、日本テレビ系ドラマ「CODE―願いの代償―」（23年）に続き3度目の共演となる。

堀田は「10年前、映画館で『湯を沸かすほどの熱い愛』を見た時から、中野量太監督の作品に出演することが一つの夢でした」とコメント。「監督自身の手で大切にされてきた物語の一部になれたことは本当に幸せな経験でした。監督は、発する言葉一つ一つ心から湧き上がる感情まで丁寧に掬い上げてくださる方、私にとって、演じることを改めて見直す大切なタイミングとなる作品になりました」と充実感をにじませた。

倉田は、早瀬憩（18）演じるシングルマザーの娘の幼少期役。滝藤は主人公の弁護を担当し、事件当時の様子を娘に伝える役目を果たす弁護士、原田はシングルマザーの母を演じる。