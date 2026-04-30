60万回以上視聴され5.1万の「いいね」を集めているのは、とてつもなく控えめにおねだりをする猫の姿。視聴者からは「なんていい子なの」「なんとも言えない愛らしさ」「可愛いしか言葉がでません」などのコメントが届いています。

【動画：『ごはんが欲しい猫』→目の前に座ると…とんでもなく尊い『まさかのアピール』】

おなかが空いた合図は？

Instagramアカウント「猫愛」に投稿されたのは、茶色い縞柄のスコティッシュフォールドが見せる「ごはんください」の合図。おなかがぺこぺこだとニャーニャー鳴いたりくっついてきたりする子もいますが、この猫ちゃんは違うそうです。

猫ちゃんはおなかが空くと飼い主さんの前にちょこんと座り、ほんのり耳を後ろに倒して目を細めるのだとか。そして右手か左手をひょいっと持ち上げるそうです。片手を上げつつ可愛らしく目をぎゅっとつぶって「ごはんください」と合図するのだとか。

控えめでも甘え上手？

ひょいっと片手を上げるだけで、ニャーニャー催促することのない控えめな猫ちゃん。小さな合図とともに「大好き」を表す目をつぶる仕草をされると、飼い主さんも断れないのでは？控えめさが可愛くて、ついごはんをあげたくなってしまうはず。

猫ちゃんは、実はとても策士で甘え上手なのかも。飼い主さんがキッチンに行くと一緒についてくることもあるそうで、足元でゴロゴロしているとのこと。何か食べ物がもらえると期待している可能性も否定できません。

ごはんが大好き

ときには飼い主さんにアピールしつつ、「おなかが空いたな」「ごはんまだかな」と待っているうちにうとうとしてきて眠ってしまうこともあるのだとか。とても穏やかな性格の猫ちゃんのようですね。

ごはんが大好きなのは確かなようで、食べる勢いが良すぎて顔にごはんがついていることもあるそう。ちょっと食い意地が張った猫ちゃんですが、キュートなおねだりには負けてしまうもの。これからも可愛くお願いし続けてください！

控えめにおねだりをする猫ちゃんの投稿には、視聴者から「腹ペコの時は両手あげるんですかねー？」「気持ちが分かるってうれしいですね」などのコメントも寄せられていました。

Instagramアカウント「猫愛」には、マイペースにのびのび暮らす猫ちゃんの様子がたくさん投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「猫愛」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。