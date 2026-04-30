秋元康氏プロデュースの女性アイドルグループ「ＷＨＩＴＥ ＳＣＯＲＰＩＯＮ」が２９日、川崎市内で「ＷＨＩＴＥ ＳＣＯＲＰＩＯＮ『Ｂｅｇｉｎｎｅｒ’ｓ Ｌｉｖｅ＃４』」（オーバーズ・スカパーＪＳＡＴ協業開催）を行い、のゴールデンウィークの過ごし方を語った。

この日から大型連休に突入。今年のゴールデンウィークの過ごし方について、グループで東京、大阪、名古屋、福岡をリリースイベントなどで訪れることから、ＨＡＮＮＡは「地方のＳＣＯＰＩＳＴ（スコピスト、ファンの総称）の皆さんと交流して楽しめると思う。ご当地のグルメを堪能して、自分なりに満喫したい」と笑顔で語った。

１１人は現在、５月３０日に東京・池袋西口公園野外劇場で開催されるリリースイベント「Ｉ．Ｗ．Ｓ．Ｐ（池袋ホワスピプロジェクト）」で３０００人の動員を目指している。昨年は１０００人集客を目指すプロジェクトを行った経験から、ＡＣＥは「集客というものに悩んできた一年。私たちが知ってもらえるきっかけになるように、残りの一つ一つのイベントも頑張っていきたい」と誓った。

この日のライブは初めて来場した人にも楽しんでもらえるように、と着席スタイルで開催。「眼差しＳｎｉｐｅｒ」や新曲「７秒のレジスタンス」など全１１曲を披露した。次回の「Ｂｅｇｉｎｎｅｒ’ｓ Ｌｉｖｅ」は５月１７日に行われる。