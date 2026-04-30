俳優の反町隆史が２９日、都内で会見し、７月期のカンテレ・フジテレビ系連続ドラマ「ＧＴＯ」（７月２０日スタート、月曜・後１０時）に主演することを発表した。連ドラでは１９９８年以来２８年ぶりに、ＧＴＯ（＝グレート・ティーチャー・オニヅカ）こと鬼塚英吉役を演じる。

反町は９８年の連ドラで共演した松嶋菜々子と２００１年に結婚。娘２人を授かった。報道陣から「子育てを経験したからこそ、発見したこと、気付いたことを教えてください」と質問され、父親の顔で「ちょっとした表情（の変化）が分かるかどうかということ」と回答した。続けて「子どもによって、表情が出せなかったり、（気持ちを）ぶつけられる子もいる。３０人いたら３０人、違う性格で違う表情をする。（ドラマでも）ちょっとした表情で、僕自身と鬼塚英吉を通して、気持ちが分かる先生でありたい。自分自身も鬼塚英吉も歩み寄って、自分の体を投げ出してでも生徒と向き合う。それ一択なので、それを分かってもらえたら」と説明した。

９８年の連ドラ最終回に視聴率３５・７％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）を記録した学園ドラマの金字塔。２０２４年のスペシャルドラマ「ＧＴＯリバイバル」でも、単発ドラマとしては歴代１位のＴＶｅｒ再生回数４３０万回超（当時）を記録した。今回は大手企業が「未来のリーダー育成」を理念に出資した私立高を舞台に、鬼塚が令和の教育現場で奮闘する姿が描かれる。