反町隆史、“GTOを見て教師に”の声に喜び「武田鉄矢さんか俺か」
俳優の反町隆史（52）が29日、都内で行われた7月20日スタートのカンテレ・フジテレビ系連続ドラマ『GTO』（毎週月曜 後10：00）「1報出し直前会見」に登壇。自身が主演した作品を見て教師を目指す人がいることに喜びを感じていた。
【写真】さわやかな笑顔を見せる反町隆史
同作は、藤沢とおる氏による同名漫画が原作で、元暴走族の教師・鬼塚英吉（反町）が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。1998年の放送当時も反町が鬼塚を熱演した。2024年にスペシャルドラマ『GTOリバイバル』が一夜限りの復活放送。連続ドラマとしては28年ぶりに、50代となって、“GTO（グレート・ティーチャー・オニヅカ）”が帰ってくる。
反町のもとには“GTOを見て教師になりました”という声が多く届いているという。「俳優としてすごくうれしいこと。おそらく武田鉄矢さんか俺かぐらいの感じと解釈しています」とにやり。
今回再び鬼塚を熱演することについて、「もう一度その人たちに向けて、教師をやっていて良かったなと思ってもらいたい」とほほ笑んだ。さらに、鬼塚が持っている強さや愛を通して、「こういう先生いたらいいよね、こういう学校あったらいいよね、こういうクラスになったらいいよねと感じてほしい」と期待を込めた。
【写真】さわやかな笑顔を見せる反町隆史
同作は、藤沢とおる氏による同名漫画が原作で、元暴走族の教師・鬼塚英吉（反町）が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。1998年の放送当時も反町が鬼塚を熱演した。2024年にスペシャルドラマ『GTOリバイバル』が一夜限りの復活放送。連続ドラマとしては28年ぶりに、50代となって、“GTO（グレート・ティーチャー・オニヅカ）”が帰ってくる。
今回再び鬼塚を熱演することについて、「もう一度その人たちに向けて、教師をやっていて良かったなと思ってもらいたい」とほほ笑んだ。さらに、鬼塚が持っている強さや愛を通して、「こういう先生いたらいいよね、こういう学校あったらいいよね、こういうクラスになったらいいよねと感じてほしい」と期待を込めた。