反町隆史主演の7月期『GTO』、ポスタービジュアル解禁 3つの異なる表情で“鬼塚英吉の歩み”表現【コメントあり】

反町隆史主演の7月期『GTO』、ポスタービジュアル解禁 3つの異なる表情で“鬼塚英吉の歩み”表現【コメントあり】