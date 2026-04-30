反町隆史、28年ぶりの連ドラ『GTO』は“グレートティーチャーを探す旅” 妻・松嶋菜々子については「ご想像にお任せ」とにやり
俳優の反町隆史（52）が29日、都内で行われた7月20日スタートのカンテレ・フジテレビ系連続ドラマ『GTO』（毎週月曜 後10：00）「1報出し直前会見」に登壇し、連ドラとしては28年ぶりとなる今作への思いを語った。
【写真】鬼塚復活！指差しでキメる反町隆史
同作は、藤沢とおる氏による同名漫画が原作で、元暴走族の教師・鬼塚英吉（反町）が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。1998年の放送当時も反町が鬼塚を熱演し、2024年にスペシャルドラマ『GTOリバイバル』が一夜限りで復活放送された。
今作で再び主演を務めることになったきっかけは、友人からの1枚の写真。リバイバルが放送された時に、親子3代でGTOリバイバルを視聴している写真が届いたという。反町は「物凄くうれしくて、なんとも言えない気持ちになりました」と頬を緩めた。
2人の娘がいる反町は「（子どもたちが）生きていく中で、すごく努力したり、大人になるそのにつれてたくさん学ぶこととかある」とし、「鬼塚英吉という教師がこの時代にいたら、どのような反応があって、どんな教師になって、見てくれた人たちからどのような解釈を得られるんだろうなというのは疑問でした」と語った。そして、再び鬼塚を熱演することについて「生徒に向かう真っ直ぐさをみなさんに伝えたい」と力を込めた。
また、反町は「“グレート”というのは人によって解釈が違ってくるので、それを鬼塚含めて探す旅」と表現し、教師や生徒と向き合いながら“GTO”をひも解いていく。
今回の出演が決まった際に、98年版とリバイバルに出演していた妻・松嶋菜々子からメッセージがあったか問われると、反町は「比較的冷静で多く語らないので、非常に楽しみにはしています」とコメント。続けて「皆さん1番聞きたいことだと思いますが、ご想像にお任せしていただいて…」と含み笑いを浮かべた。
【写真】鬼塚復活！指差しでキメる反町隆史
同作は、藤沢とおる氏による同名漫画が原作で、元暴走族の教師・鬼塚英吉（反町）が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。1998年の放送当時も反町が鬼塚を熱演し、2024年にスペシャルドラマ『GTOリバイバル』が一夜限りで復活放送された。
2人の娘がいる反町は「（子どもたちが）生きていく中で、すごく努力したり、大人になるそのにつれてたくさん学ぶこととかある」とし、「鬼塚英吉という教師がこの時代にいたら、どのような反応があって、どんな教師になって、見てくれた人たちからどのような解釈を得られるんだろうなというのは疑問でした」と語った。そして、再び鬼塚を熱演することについて「生徒に向かう真っ直ぐさをみなさんに伝えたい」と力を込めた。
また、反町は「“グレート”というのは人によって解釈が違ってくるので、それを鬼塚含めて探す旅」と表現し、教師や生徒と向き合いながら“GTO”をひも解いていく。
今回の出演が決まった際に、98年版とリバイバルに出演していた妻・松嶋菜々子からメッセージがあったか問われると、反町は「比較的冷静で多く語らないので、非常に楽しみにはしています」とコメント。続けて「皆さん1番聞きたいことだと思いますが、ご想像にお任せしていただいて…」と含み笑いを浮かべた。