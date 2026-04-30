「ショートヘアですか？」女子フィギュアレジェンド、キム・ヨナさんの激変“最新ショット”にファン衝撃「クール」「見事な美しさ」
キム・ヨナさんの最新ショットが話題を呼んでいる(C)Getty Images
女子フィギュアスケート、2010年バンクーバー五輪の金メダリスト・キム・ヨナさんの最新ショットが話題を集めている。
4月29日までに自身のインスタグラムを更新。
【写真】髪をばっさり、雰囲気がらりと話題のキム・ヨナさんの最新ショット
これまではつややかなロングヘアがトレードマークだったが、黒髪を肩口のところで切りそろえ、大人の雰囲気を漂わせている。
ディオールのジュエリーを身にまとい、タイトなスーツ姿やチェックのブラウス、ミニスカートなど複数カットを公開している。
透明感あふれる姿とともにフォロワーに驚きが広がったのは何といってもキム・ヨナさんの髪型だった。ロングヘアからばっさり切りそろえたとあって「ショートヘアですか？」「ショートヘアなんて信じられない」「ゴージャスに見える」「なんてこった！」「クール」「魅力的で可愛い」「見事な美しさ」と新ヘアスタイルが反響を呼んでいる。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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