「ショートヘアですか？」女子フィギュアレジェンド、キム・ヨナさんの激変“最新ショット”にファン衝撃「クール」「見事な美しさ」

キム・ヨナさんの最新ショットが話題を呼んでいる(C)Getty Images

女子フィギュアスケート、2010年バンクーバー五輪の金メダリスト・キム・ヨナさんの最新ショットが話題を集めている。

4月29日までに自身のインスタグラムを更新。

【写真】髪をばっさり、雰囲気がらりと話題のキム・ヨナさんの最新ショット

これまではつややかなロングヘアがトレードマークだったが、黒髪を肩口のところで切りそろえ、大人の雰囲気を漂わせている。

ディオールのジュエリーを身にまとい、タイトなスーツ姿やチェックのブラウス、ミニスカートなど複数カットを公開している。

透明感あふれる姿とともにフォロワーに驚きが広がったのは何といってもキム・ヨナさんの髪型だった。ロングヘアからばっさり切りそろえたとあって「ショートヘアですか？」「ショートヘアなんて信じられない」「ゴージャスに見える」「なんてこった！」「クール」「魅力的で可愛い」「見事な美しさ」と新ヘアスタイルが反響を呼んでいる。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]