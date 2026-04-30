◆米大リーグ ドジャース―マーリンズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２９日（日本時間３０日）、本拠地・マーリンズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、１点を追う５回無死一塁で迎えた３打席目には左飛に倒れた。打者としては２試合連続の固め打ち中。２戦ぶりの７号にも期待がかかる。

相手先発右腕のＳ・アルカンタラは２２年のサイ・ヤング賞右腕。７打数２安打２本塁打３打点と相性はよかった。初回の１打席目は空振り三振。２打席目は四球で出塁すると、直後には完璧なスタートですかさず二盗を決めた。

前日２８日（同２９日）は、投手専念で今季５度目の先発マウンドに上がり、６回５安打２失点（自責１）９奪三振。ド軍移籍後最多となる１０４球の熱投で開幕から５試合連続のクオリティースタート（ＱＳ＝６回以上自責３以下）と試合をつくったが、打線の援護に恵まれず今季初黒星を喫した。

それでも、再び規定投球回に達して防御率０・６０はメジャートップに浮上。試合後は「全体的によくなかった。（起用は）完全にチームに任せてますし、『行け』と言われた出方で活躍できる準備はしたい。全員でケガなく、１０月にフルな状態で入れるのが理想」と振り返っていた。