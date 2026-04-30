ダウ平均は下落もナスダックは横ばい パウエル議長が理事で残留の意向＝米国株概況 ダウ平均は下落もナスダックは横ばい パウエル議長が理事で残留の意向＝米国株概況

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NY株式29日（NY時間16:21）（日本時間05:21）

ダウ平均 48861.81（-280.12 -0.57%）

S＆P500 7135.95（-2.85 -0.04%）

ナスダック 24673.24（+9.44 +0.04%）

CME日経平均先物 58830（大証終比：-1190 -2.02%）



きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は下落したものの、前日に利益確定売りが強まっていたＩＴ・ハイテク株は下げが一服し、ナスダックは横ばい。本日はイベントが盛りだくさんで、引け後のマグニフィセント７の決算を巡って調整の動きも出でいたようだ。



また、午後にＦＯＭＣの結果が公表。大方の予想通りに政策は据え置きとなった。ただ、委員の見解が分かれており、決定は８対４での据え置きとなった。ハマック、カシュカリ、ローガンが緩和的スタンスに反対票を投じた一方、ミラン理事はこれまで通りに利下げを主張した。市場では年内の利上げ期待が若干復活し、タカ派な印象となった模様。



ある種、ファンダメンタルズ以上に驚きだったのが、パウエル議長が理事としてＦＲＢに残留することを公表したこと。ＦＲＢの独立性は脅かされており、留任するほかないと考えたようだ。



なお、米上院銀行委員会は本日、ウォーシュ氏を次期議長候補として承認。投票は１３対１１。これにより、パウエル議長の任期が５月１５日に終了する前に上院本会議で採決される見通しとなった。



なお、イラン情勢は和らぐ気配が一向に見られず、本日も原油が急伸し、米株式市場を圧迫。ＷＴＩは１０８ドル台に上昇。トランプ大統領がイラン封鎖の長期化に備えるよう指示したと伝わっていた。



引け後のマグニフィセント７の決算については、アルファベット＜GOOG＞＜GOOGL＞、アマゾン＜AMZN＞、メタ＜META＞、マイクロソフト＜MSFT＞が発表。これまで通りに巨額のＡＩ投資に見合う成長が示されるかが焦点となる。ストラテジストは「決算の上振れは概ね織り込まれているが、市場は成長見通しや今後の投資ペースといったガイダンスに注目している。巨額の設備投資から具体的な成果を示せるかが重要」と指摘していた。



スターバックス＜SBUX＞が決算を受け上昇。１株利益、売上高とも予想を上回った。ガイダンスも公表し、既存店売上高の見通しを上方修正している。



ビザ＜V＞が決算を受け上昇。１株利益、経常収益とも予想を上回った。ガイダンスも公表し、通期の１株利益の伸びは１０％台前半を見込だ。



ストレージのシーゲイト・テクノロジー＜STX＞が決算を受け大幅高。１株利益、売上高とも予想を上回った。第４四半期のガイダンスも公表し、予想を上回る見通しを示した。ＡＩ主導のクラウドストレージの需要が旺盛。



燃料電池のブルーム・エナジー＜BE＞が決算を受け大幅高。利益率が改善したほか、設備も拡大した。



バイオジェン＜BIIB＞が決算を受け上昇。日本のエーザイ＜4523＞と共同開発・販売しているアルツハイマー治療薬「レカネマブ（商品名：レケンビ）」の成長とコスト削減が多発性硬化症（ＭＳ）事業の減速を補っていることが示された。



オンラインカジノのラッシュ・ストリート・インタラクティブ＜RSI＞が決算を受け大幅高。通期ガイダンスも公表し、売上高およびＥＢＩＴＤＡの見通しを上方修正した。



住宅所有者向け保険のポーチ＜PRCH＞が決算を受け大幅高。期待以上の強い内容との評価のようだ。



医療機器のインスレット＜PODD＞が大幅安。ＦＤＡが同社のインスリンポンプ「オムニポッド５」の不具合に関し、影響対象ロットの範囲が拡大されたと発表した。



ビザ＜V＞ 334.86（+25.56 +8.26%）

スターバックス＜SBUX＞ 105.50（+8.22 +8.45%）

シーゲイト＜STX＞ 643.30（+64.27 +11.10%）

ブルーム・エナジー＜BE＞ 287.97（+61.60 +27.21%）

バイオジェン＜BIIB＞ 194.38（+11.00 +6.00%）

ラッシュ・ストリート＜RSI＞ 27.98（+3.98 +16.58%）

ポーチ＜PRCH＞ 10.13（+1.54 +17.93%）

インシュレット＜PODD＞ 160.02（-22.85 -12.50%）



アップル＜AAPL＞ 270.17（-0.54 -0.20%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 424.46（-4.79 -1.12%）

アマゾン＜AMZN＞ 263.04（+3.34 +1.29%）

アルファベットC＜GOOG＞ 347.31（-0.19 -0.05%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 349.94（+0.16 +0.05%）

テスラ＜TSLA＞ 372.80（-3.22 -0.86%）

メタ＜META＞ 669.12（-2.22 -0.33%）

エヌビディア＜NVDA＞ 209.26（-3.91 -1.83%）

ＡＭＤ＜AMD＞ 337.11（+13.90 +4.30%）

イーライリリー＜LLY＞ 851.21（-22.79 -2.61%）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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