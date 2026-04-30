開催：2026.4.30

会場：ギャランティードレート・フィールド

結果：[Wソックス] 3 - 2 [エンゼルス]

MLBの試合が30日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとエンゼルスが対戦した。

Wソックスの先発投手はエリク・フェディー、対するエンゼルスの先発投手は菊池雄星で試合は開始した。

3回裏、2番 ミゲル・バルガス 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでWソックス得点 CWS 1-0 LAA

4回表、2番 マイク・トラウト 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでエンゼルス得点 CWS 1-1 LAA

7回表、7番 ボーン・グリッソム 4球目を打って左中間スタンドへのホームランでエンゼルス得点 CWS 1-2 LAA

9回裏、9番 サム・アントナッチ 2球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでWソックス得点 CWS 2-2 LAA

10回裏、5番 コルソン・モンゴメリー 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでWソックス得点 CWS 3-2 LAA

試合は3対2でWソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はWソックスのセランソニー・ドミンゲスで、ここまで2勝3敗7S。負け投手はエンゼルスのドルー・ポメランツで、ここまで0勝3敗0S。

なお、エンゼルスの菊池雄星はこの試合で2.0回を投げ、2安打、0失点、1奪三振、防御率は5.81。さらに、Wソックスの村上宗隆はこの試合で2打数、0安打、0打点、打率は.236となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-30 05:12:13 更新