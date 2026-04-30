本拠地レッドソックス戦

米大リーグ・ブルージェイズの岡本和真内野手は29日（日本時間30日）、本拠地レッドソックス戦に「4番・三塁」で先発し、3回に逆転の2点適時打を放った。カナダ放送局も絶賛している。

1点を追う3回の攻撃。2死満塁のチャンスで打席が回ると、2-0から低めのシンカーを弾き返した。打球速度108.2マイル（約174キロ）の一打はレフト前へ抜け、2者が生還した。

ブルージェイズ地元局「スポーツネット」も岡本の4番の働きを絶賛。実況が「重要な場面で打ち続けています！」と称賛すると、解説者も「2死から大きな2点適時打が出ました。外角を攻められていましたから、相手が何を狙っているのか感じ取っていましたね。もう少し低めに投げたかったのでしょうが、オカモトは食らいついてレフトへ打ち返しました」「素晴らしいスイングでした」と振り返った。実況は「15打点目を挙げました」と紹介。打率は2割台前半も、打点数はヒメネスに次ぎゲレーロJr.らと並ぶチーム2位となった。



（THE ANSWER編集部）