明治安田J1百年構想リーグ

サッカーJリーグの明治安田J1百年構想リーグの第13節、浦和―川崎戦が29日、埼玉スタジアムで開催された。ネット上ではかつて、Jリーグを沸かせた名手のスーツ姿が話題に。2021年12月の引退から5年、変わらぬ43歳の容姿に反響が相次いでいる。

ピッチ上へ熱い眼差しを注いだ。グレーのスーツを纏い、浦和のベンチ前で佇んでいたのは、元日本代表の田中達也氏。帝京高から浦和入りしプロデビュー。スピード豊かなドリブル突破で一時代を築き、ワンダーボーイの愛称で親しまれた浦和のレジェンドだ。

浦和は前日、マチェイ・スコルジャ監督を契約解除。U-21チーム監督兼トップチームアシスタントコーチだった田中氏は、今季終了までの暫定指揮官に抜擢され、川崎戦がトップチームの暫定監督としての初陣だった。

中継したDAZNの映像で度々抜かれると、ファンの視線が釘付けに。X上には「おおっ！」「田中達也監督スーツかっけぇ…」「田中達也浦和の監督するんだぁ〜」「レッズの監督は田中達也？ へぇ、ちょっといい」「わー！ほんとに田中達也監督だー！！」「田中達也監督、立ち姿がカッコすぎだろ名将感」「田中達也が監督になっててビビる」「感慨深いよなぁ」との声が並んだ。

浦和は後半早々、マテウス・サヴィオが先制点を挙げると、同26分に小森飛絢が加点し、2-0で勝利。リーグ戦では3月7日の水戸戦以来となる白星を飾った。



（THE ANSWER編集部）