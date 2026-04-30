◆米大リーグ ブルージェイズ―レッドソックス（２９日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手とレッドソックス・吉田正尚外野手が２９日（日本時間３０日）、試合前の打撃練習中にフィールドで対面した。”侍コンビ”は、ガッチリ握手。３月のＷＢＣ以来となる再会は、笑顔を交えながらリラックスした雰囲気で、約１０分ほどの会話を楽しんだ。岡本は「４番・三塁」でスタメン、吉田は相手先発が左腕ということもありベンチスタートとなった。岡本は３回に逆転打となる２点適時打を放った。

レ軍先発はベヨ。シンカー、チェンジアップを主体にゴロを打たせるタイプだ。シュナイダー監督は試合前「失投を逃さず、ボール球に手を出さない。打順の１番から９番までそれを徹底しなければならない」と話していた。

前日、先制の左越え２点適時打を放つなど、岡本は直近１０試合で３本塁打、１二塁打、９打点、７得点。打率２割９分４厘と調子を上げている。ナイター明けのデーゲームとなったこの日も、早出でフィールドに出て特打でバットを振り込んだ後、内野守備練習では、ショートの位置でゴロを受ける場面もあった。

ファブレス守備コーチは「ちょっとゴロをとってみただけ」と説明。開幕から約１か月の守備について、「向上している。グリップ感覚が安定してきて、両サイドへ素早く反応している。まだ課題はあるが、これまでの成果に満足しているし、１か月後には更に良くなっているかもしれない。まだ大リーグへの適応期間だからね」と、守備での安定感にも満足そうだった。

また、ブ軍は、この日、１１日（同１２日）のツインズ戦で自打球で左親指を骨折して、１５日間の負傷者リスト入りしていたＧ·スプリンガー外野手が、ベンチスタートで復帰した。