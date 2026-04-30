「ＷＥリーグクラシエ杯・決勝、日テレ東京Ｖ２（３ＰＫ１）２大宮」（２９日、Ｕｖａｎｃｅとどろきスタジアム）

日テレ東京Ｖが大宮を破り、初優勝を飾った。延長戦を２−２のまま終え、勝負の行く末はＰＫ戦へ。２７日に今季限りでの現役引退を表明した２０１１年Ｗ杯ドイツ大会優勝メンバーの岩清水梓（３９）を含む３人が成功させ、３−１で熱戦を制した。ハーフタイムのイベントでは、元なでしこジャパンの澤穂希さん（４７）が来場。取材に応じ、岩清水へねぎらいの言葉を送った。

ＰＫ戦にもつれ込んだ激闘はベテランのミラクルな一発が救った。引退表明後初の試合となった岩清水は２−２と追いつかれた直後の延長後半９分からピッチへ。ＰＫ戦では２番手で成功させ、優勝に貢献した。「このタイトルは本当に欲しかった。サッカーの神様っているんですね」と喜んだ。

ＰＫ戦では「吐きそうだった」と言うほどの緊張感。シュートはクロスバーを直撃したが、落ちたボールが相手ＧＫの背中に当たり、そのままゴールへ。奇跡のようなＰＫ成功に、ベテランは「よかった」と拳を握った。後続もきっちり決め、クラブで自身２７個目のタイトルを手にした。

この日は１万２００６人の観衆が訪れ、クラシエ杯史上最多入場者数を更新。「いろんな人に運んでもらいたかったから、そのタイミングで（引退を）言った」といい「多くの人に足を運んでもらえて、格好つけたかった」と勇姿を届けた。

次は女子アジア・チャンピオンズリーグの頂点を狙う。「最後のトロフィーを上げられたら自分の一番うれしいシーンになる。やりきった形で終えられたら」と力を込めた。