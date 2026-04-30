「ファーム交流戦、オイシックス６−４阪神」（２９日、ハードオフエコスタジアム新潟）

本人も驚きのアーチを新潟の空にかけた。「４番・捕手」でスタメン出場した阪神・嶋村が先制３ラン。「入るとは思わなかった」というが、もはや貫禄すら漂う逆方向への一撃だった。

「真っすぐを待っていたんで、仕留めるべき球をしっかり振り切れた。最初はレフトフライかと思ったんですけど、伸びてくれました」

初回１死一、二塁で迎えた第１打席。３球目だった。この打席で初めて投じられた直球を強振。左翼方向に上がった打球はぐんぐん伸びて、フェンス最上部に当たってスタンドインした。「タイミングが合っていた結果」と冷静に振り返ったが、平田２軍監督は「打撃はもう言うことない」と絶賛した。

幸先よく３点を先制したものの、チームは６失点して逆転負け。「自分は走者を出した後の対応が課題。勉強しなきゃいけない」とマスクをフルイニングかぶった立場として反省は尽きない。

出場選手登録抹消が決まった際に誓った「また変わった姿で１軍に戻ってきたい」。それを成し遂げるため、２２歳の若き捕手は２軍で鍛錬の道を歩む。