◇ア・リーグ ホワイトソックス3−2エンゼルス（2026年4月29日 シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が29日（日本時間30日）、エンゼルス戦に「3番・一塁」で先発出場。2打数無安打ながら3四球でサヨナラ3連勝に貢献した。

2―2の延長10回。無死二塁でスタートしたタイブレークで、前打者のバルガスが申告敬遠で出塁すると、さらに村上がこの日3つ目の四球を選んで無死満塁と好機を広げた。そして1死満塁から、モンゴメリーがサヨナラ中前打を放った。

村上は初回には3月のWBCで、侍ジャパンで同僚だった菊池雄星との「侍対決」が実現したが、左飛に倒れた。

28日（同29日）の試合前には談笑し交流を深めていたが、左腕は何らかのアクシデントで2回で緊急降板。対決は1打席のみに終わった。

メジャー初のシーズンながら、12本塁打で本塁打争い両リーグトップを快走中。「murakami」の人気も急上昇中で、本拠地のスタンドにはヤクルト時代のユニホームを掲げるファンや日の丸を振るファンの姿が目立った。

また多くのキッズが観戦に訪れ、村上の打席では大歓声を送りサヨナラ勝ちにも熱狂していた。