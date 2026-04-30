「ヤクルト０−２阪神」（２９日、神宮球場）

ルーキーが手負いの虎を救った。阪神ドラフト３位・岡城快生外野手（２２）が「２番・左翼」でプロ初スタメン出場し、三回に決勝の先制適時二塁打を放った。前日、自打球で途中交代した中野の“代役”で、左中間にプロ初安打＆プロ初適時打＆初打点をマーク。高橋の３度目完封勝利に貢献し、チームは１日で首位に返り咲いた。

今までに味わったことのないような大歓声を背中に浴び、塁上でほほ笑んだ。ドラフト３位・岡城のプロ初安打、初適時打が決勝打。「ホッとしている気持ちと、うれしい気持ちです」。筑波大時代からの「Ｔポーズ」を堂々と決め、プロ野球選手としての第一歩を踏み出した。

近本と中野の負傷に伴い、「２番・左翼」での初先発。大仕事は三回２死一塁だった。これまで４戦４勝の山野の１４８キロ直球をはじき返し、左中間への適時二塁打。「積極的に振っていこうという気持ちは忘れずにやれたと思います」。１打席目からストライクは全てスイング。恐れず、重圧に負けず、己を信じ抜いた結果だ。

憧れは糸井嘉男。野性味あふれる超人とは対照的に、学生時代は頭脳派のエリート街道を歩んだ。高校は岡山県内屈指の進学校・岡山一宮に進学。１日１０時間の猛勉強の末に、一般入試で筑波大へ進んだ。一方、高校までは周りの人が口をそろえて「プロ野球選手になるとは思っていませんでした」と言う。

野球では無名。それが大学で花開いた。成長のきっかけになったのは考える力。監督から与えられた課題をいち早く克服してきた。なぜ、打てないのか。どうすればうまくなれるのか。自分で考え、努力がうまかった。この日の一打も２軍落ちで打席に立って「小さくなりすぎていた」と客観視できたこと。１打席目の内容を踏まえ「頭を整理して冷静に打席に立てたこと」が記念の一本に結びついた。

そして、もう一つの強みは人柄の良さ。友人や恩師で悪く言う人はいない。「快生、快生」と親しまれ、自然と周りを笑顔にしてきた。近本が左手首を骨折し、２８日に中野と森下が負傷交代。チームが少し暗くなる要素はあった。そんな時にともした、希望の光。「自分の役割をしっかりできたので良かった」。虎を勇気づけた。

水曜日の初勝利。チームは首位に再浮上した。４月２９日は１９３６年に球団創立初の公式戦を開催した、メモリアルデー。そんな日に、ルーキーが初ものづくしの一打で試合を決めた。記念球は「いったん自分が持っておこうかな」と大事にカバンにしまった。「ありがとう、岡城」。クラブハウスへと向かう時、スタンドからは感謝の声が響いた。